Muere un hombre de 78 años infectado del virus del Nilo tras haber sido dado de alta

Un hombre de 78 años ha fallecido tras dar positivo en la prueba del virus del Nilo. Se trata de un vecino de Sevilla capital que residía temporalmente en Pinzón, una pedanía de Utrera en la que realizaba labores agrícolas.

El anciano ha fallecido tras haber sido dado de alta unos días antes en el Hospital Virgen Macarena. Ahí dio positivo en el virus del Nilo y negativo en la Covid-19.

En la provincia han fallecido tres personas más: dos varones de 70 y 77 años y una mujer de 85. Todos ellos, vecinos de Coria y de La Puebla del Río, los municipios más afectados. Los tres murieron el pasado mes de agosto a raíz de una meningoencefalitis.

Este hombre sería la cuarta víctima por la fiebre del Nilo. No obstante, desde la Consejería de Salud han confirmado a EL ESPAÑOL que no asocia su fallecimiento, de momento, con la picadura de un mosquito previamente infectado por un ave.

"Estaba sano"

Sin embargo, una sobrina asegura que su tío era un hombre "sano y trabajador" y que, tras resultar infectado y recibir el alta hospitalaria, "nunca estuvo ya bien". Por esta circunstancia, tanto ella como el resto de familiares achacan su muerte a "complicaciones de la enfermedad", según informa el Diario de Sevilla.

La sobrina asegura también que "él antes de esto no tenía nada, seguía trabajando en el campo y era una persona sana y activa". El hombre de 28 años estaba diagnosticado de la fiebre del Nilo y la familia no entiende porqué la Junta no quiere reconocer que ha muerto por ello, aunque haya muerto en su casa.

La familiar además que decidieron no realizarle la autopsia porque estaban "demasiado afectados como para tener que esperar más".

Las muestras positivas de este virus siguen siendo 31 y el número de casos confirmados se mantiene en 21. Por el momento, continúan ingresadas siete personas y tres se encuentran en la UCI. En total, los casos afectan a casi una quincena de poblaciones, incluida la capital.