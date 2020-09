'La Pequeñita', 'El Polla', 'Choco Paco' o 'El Barbas': la lista de los motes con los que Villarejo ridiculizaba

El ex comisario Villarejo. En las burbujas, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, López del Hierro, Cospedal, Saénz de Santamaría y Rajoy. E.E.

El ex comisario José Manuel Villarejo (El Carpio, Córdoba, 1951) sigue dando que hablar. De hecho, el levantamiento del secreto de sumario de la Operación Kitchen por parte del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón no sólo ha puesto de relieve los presuntos movimientos orquestados por el primer Gobierno de Mariano Rajoy para espiar, ilegalmente, a Luis Bárcenas, entonces tesorero del Partido Popular. También ha puesto de relieve la obsesión que tenía Villarejo y el resto implicados participantes de la Kitchen por poner apodos a las personas de quienes hablaban por teléfono.

Así, en el informe que la Fiscalía pidió al juez para que citara en calidad de investigados a la ex ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y al ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han salido a luz muchos de los motes utilizados por Villarejo y los suyos para referirse a las personas que protagonizan la disputa entre el Partido Popular y el ex tesorero Luis Bárcenas.

También ha trascendido que, al parecer, se contrató al chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, quien sería posteriormente policía para robar los documentos sensibles que podía tener el ex tesorero. Se le pagó, presuntamente, con fondos reservados y nuevamente uno de los implicados era el ex comisario Villarejo, amante de los motes.

La equivalencia de las personas y el mote que le ponía el ex comisario Villarejo, según la Fiscalía. E.E.

Queda, por tanto, evidenciado el afán que siempre ha tenido Villarejo de poner motes no sólo a los implicados en Kitchen, sino a las personas que grababa en cenas, por teléfono, en cafeterías… en cualquier lado. De ahí que este periódico haya podido sistematizar un listado de nombres con sus motes. Estos son los implicados en Kitchen:

Andrés Gómez Gordo: Cospedín o Andy

Enrique García Castaño: El Gordo o Big o Talla

Sergio Ríos Esqueva: El Cocinero-K2

Francisco Martínez Vázquez: Choco o Paco

María Dolores de Cospedal García: La Cospe

Ignacio López del Hierro: El Polla o El Polla de Hierro

Javier Iglesias Redondo: El Largo

Soraya Sáenz de Santamaría: La Pequeñita

Mariano Rajoy Brey: El Asturiano o El Barbas

Pese a ello, como se ha apuntado el ex comisario de la Policía Nacional no sólo ha estado implicado en Kitchen, sino que su nombre se ha relacionado, reiteradamente, con las cloacas del Estado. Es más, Villarejo ha grabado, presunta e ilegalmente, a muchos interlocutores. Y, además, ha puesto a apodos a muchas otras personalidades. Estas son las que han trascendido:

José Luis Oliveira: Oli o Pepe Lu

Baltasar Garzón: El Mago