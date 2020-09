España tiene más pacientes en UCI con coronavirus que Alemania, Francia e Italia juntas

Hoy he vuelto de mis vacaciones y al llegar a la UCI me he encontrado un panorama que recuerda demasiado a lo vivido en marzo.

La mitad de la UCI está llena de pacientes COVID, vuelven los pronos y los EPIs. En un par de días abriremos una 2ªUCI.

Es un déjà vu horrible de esto 👇 https://t.co/tQM9hnusGy