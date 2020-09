Guía para entender de una vez por todas los datos que presenta Fernando Simón

A todos nos gusta saberlo todo al instante. Vivimos en una sociedad de la información que está configurada así y en la que la inmediatez es clave. Necesitamos actualizaciones constantes y veraces y que no admitan matices.

Uno de los grandes problemas de comunicación de esta pandemia -aparte de las torpezas políticas y burocráticas que han sido varias- nace precisamente de la imposibilidad de que los datos más relevantes (positivos, hospitalizados, decesos…) se puedan conocer en cuanto suceden, a tiempo real, como un contador de un videojuego o el número de seguidores de Twitter.

No, una pandemia es algo mucho más complejo y no ayuda el hecho de que haya 19 fuentes distintas de información que utilizan en su mayoría un sistema propio… pero luego tienen que volcar la misma información en otro sistema, el del ministerio de Sanidad, a menudo con horas de corte distintas, lo que provoca que no coincida un dato ni para atrás y todos nos desesperemos.

Ahora bien, si uno le echa suficientes horas o si tiene un buen cicerone que le guíe, es posible ir sacando información fiable del PDF que publica diariamente Sanidad y que resume en sus ruedas de prensa Fernando Simón… siempre que asumamos que los datos de hoy no los sabremos completos hasta dentro de dos o tres semanas porque todo toma su tiempo.

El PDF de Sanidad consta de 12, 13 o 14 páginas, según el día, pero nos vamos a centrar en las que dan información más inmediata. La que luego usted lee en los titulares de los periódicos y le repiten en el telediario. El gráfico de arriba es con el que se abre el informe y donde surge la primera confusión. Si uno no presta demasiada atención, se va directamente al apartado “Casos diagnosticados el día previo” y concluye: “Ah, 4.503 casos, tampoco es para tanto”. A ese error ha contribuido en buena parte que Fernando Simón y casi todos los medios hayan optado durante meses por dar solo esa cifra como significativa.

Lo curioso es que en realidad es la menos útil de todas: para que un caso entre en esa lista tiene que cumplir tres requisitos: 1) que el test se haya hecho en esas últimas 24 horas, 2) que el resultado se sepa en esas últimas 24 horas y 3) que la consejería de turno envíe el positivo a Sanidad con la ficha completa del contagiado en ese mismo plazo. Como ven, es una prueba de estrés tremenda para la capacidad burocrática de las comunidades… y no es de extrañar que aquellas que más casos tienen y más pruebas procesan diariamente (Madrid y Cataluña) tengan a su vez más problemas para mantener ese ritmo infernal.

Por eso, lo más útil para saber cómo va la pandemia es fijarse en la columna de "casos totales" y comparar con la cifra del día anterior. La diferencia nos dirá cuántos casos nuevos se han incorporado al total… sean de ayer, de antes de ayer o de la semana pasada.

De hecho, si de verdad queremos tener una imagen más clara de cuántos positivos hay en España diariamente, lo mejor es irse a los casos acumulados en los últimos 7 días y en los últimos 14 días. Cogemos el total, lo dividimos por 7 o por 14 y ya tenemos una cifra aproximada… siendo conscientes de que los datos de los últimos dos o tres días están en su mayoría por actualizar. En resumen, el viernes pasado se sumaron 10.476 casos al total, 4.503 cumplieron el requisito de las últimas 24 horas y la media de los últimos 14 días nos daba 7.283 positivos diarios. ¿La cifra exacta? Difícil saberla. Se va construyendo según van llegando resultados atrasados.

Otra página interesante del PDF es la número cuatro. Como ven en el gráfico de arriba, aquí tenemos el número de casos detectados por día… pero no se nos da una cifra exacta. Si quieren saber la cifra exacta deben consultarla en la serie histórica que actualiza el Instituto Carlos III una vez a la semana y que aun así suele dar datos no consolidados y algo lejanos en el tiempo. Ahí pueden ver incluso el reparto por provincias, que es básico en comunidades multiprovinciales. ¿De qué me sirve la incidencia en Castilla y León, por ejemplo, si una provincia puede estar maravillosamente bien y otra ahogándose en casos?

Lo que podemos ver en el PDF es cómo van cayendo los casos en distintos días y así compararlos a ojo con las medidas de la izquierda. De este modo, intuimos que en la semana del 23 al 27 de agosto, hubo varios días por encima de los 10.000 casos positivos diarios. No ya repartidos en varios días sino todos ellos fechados en un mismo día. En el vídeo, veremos una comparación con lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, que es mucho más fácil de entender. En cualquier caso, esto no son más que adelantos incompletos y por lo tanto muy sujetos a la manipulación partidista.

Pero, ¿y si no quiero saber cuántos casos se detectan en España sino que lo que me interesa es lo gordo: hospitalizados, UCI, fallecidos…? Bueno, eso ha sido un espectáculo lamentable durante meses. En principio, esa información se da por buena en la página número dos del informe… pero en realidad no sirve para nada. Las cifras están continuamente desactualizadas y tuvo que irse de vacaciones Fernando Simón para que su segunda de a bordo, la doctora María José Sierra reconociera de viva voz lo obvio: las comunidades autónomas no estaban actualizando bien estos datos y por tanto no había nada de real en ellos.

Teniendo en cuenta que es el informe nacional de referencia y, por lo tanto, el que se utiliza también de cara al exterior, tener estos fallos es vergonzoso. Si los datos no están actualizados, sea porque las comunidades autónomas no tienen tiempo para hacerlo o porque tus criterios resultan demasiado complicados, no los publiques. Durante meses se ha estado publicando información oficial falsa y a sabiendas. No solo eso sino que se ha estado elaborando en medios y desde fuerzas políticas análisis de situación que partían de una información oficial falsa.

Al menos, para subsanar este problema, en recientes días, Sanidad incluyó este gráfico en su informe (página 3) en el que se actualizaban diariamente las PCR hechas por comunidad y, sobre todo, el número de ingresos diarios, la prevalencia hospitalaria y una serie de datos que deberíamos haber sabido desde el principio y que, ahora sí, coincide con lo que las comunidades publican en sus informes.

Lo último que nos quedaría por averiguar serían los fallecidos. Es una cifra importante. En palabras, de nuevo, de Fernando Simón, la que más importa en una pandemia, aunque los criterios de Fernando Simón tienden a variar según la oportunidad y eso lo dijo cuando en España apenas había fallecidos. ¿Es posible saber cuánta gente está muriendo en España consultando el PDF diario de Sanidad? No. Por lo de siempre: las cifras no están actualizadas. De repente, como sucedió ayer, se meten decenas de casos atrasados en un solo día. Las cifras de la última semana y los últimos catorce días vienen a ser la mitad de lo que están notificando las comunidades en sus propios informes… y ahora no tiene sentido escudarse en el "es que no se le hizo PCR al muerto". Es de suponer que todo aquel que muere hoy en día con un diagnóstico de Covid-19 ha pasado antes por la prueba.

Aun así, es interesante ir viendo el gráfico diario para ver cómo evoluciona. Más interesante aún es meterse en los días sucesivos y apreciar cómo lo que en principio eran 17 muertos un martes pasan a ser 21 a las 24 horas y 30 a la semana. No hay nada de conspiración ni de ocultismo en esto. Es pura burocracia. Hay que asegurarse de que los datos son correctos y eso toma tiempo. ¿Es desesperante? Desde luego. ¿Se podría haber hecho mejor desde el día uno? No me cabe duda. ¿Tiene sentido que seis meses después sigamos en estas? Pues no. Pero ya que es la única herramienta nacional diaria que tenemos, aprendamos a usarla. Esperamos que estas breves instrucciones de uso les hayan valido para entender algo.