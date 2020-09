Fernando Simón no aparta el foco de Madrid: "Es la comunidad que nos debe preocupar a todos"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha señalado en su rueda de prensa de este jueves que "Madrid es ahora mismo la comunidad autónoma que más transmisión tiene y es la comunidad que más nos tiene que preocupar a todos".

"Madrid tiene una densidad de población muy alta y eso, por su puesto, asociado a los riesgos, genera mucha inquietud. Puede preocupar a las comunidades de alrededor (en alusión a Castilla-La Mancha y Castilla y León) pero es verdad que el movimiento de personas hacia aquí o hacia allí es recíproco", ha indicado.

Preguntado sobre si Madrid va a establecer un confinamiento en toda la comunidad el doctor Simón ha indicado: "Es la comunidad autónoma quien tiene que valorar las acciones que debe seguir". Y a continuación ha reconocido que "en algunas zonas de la comunidad tiene que plantearse algún tipo de confinamiento o medida contundente". El doctor Simón ha desvelado incluso que "Madrid tiene otras alternativas que no sean el confinamiento para actuar y si no me equivoco, yo creo que entre hoy y mañana va a comunicar algunas de ellas".

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad: "En vuelos internacionales se han detectado 364 casos en 276 vuelos. Estos casos han generado 1.859 contactos, de los que 1.475 se han quedado en España. Algunos casos consiguieron saltarse los controles, de ellos 146 pudieron llegar con síntomas a España. Las comunidades que más han tenido estos casos son Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía".

