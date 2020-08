Illa dice que lo "ideal" es aprobar los Presupuestos con Podemos y ERC

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, considera que lo más "ideal" para aprobar los Presupuestos del Estado para el próximo año sería hacerlo "con la mayoría que dio apoyo a la investidura del presidente del Gobierno", aunque admite que "lo más importante" es que puedan aprobarse.

En una entrevista que hoy publica La Vanguardia, el ministro opina que la aprobación de los Presupuestos "dada la situación actual del país, también debería concernir a todas las formaciones políticas. Pero, en fin, cada cual asume su responsabilidad y decide de la forma que considera más conveniente".

Sobre las desavenencias del PSOE con Unidas Podemos, el ministro dice: "Lo que yo veo en los órganos de decisión y en la interacción diaria evidencia que tenemos objetivos compartidos muy claros que marca el presidente".

Preguntado sobre si es partidario de indultar a los presos independentistas, Illa responde que es "partidario de respetar el Estado de derecho con todos los mecanismos que prevé".

Illa, que fue uno de los negociadores del apoyo de ERC a la investidura de Pedro Sánchez, insiste en que "el Gobierno tiene una apuesta firme y la mantiene: la vía del diálogo que ofreció al principio de la legislatura. Se trata de buscar los puntos de encuentro".

También afirma que si no ha habido reuniones de la mesa de diálogo entre los Gobiernos de España y de Cataluña "no ha sido porque el Gobierno no haya querido" y recuerda que "en los últimos meses la prioridad ha sido abordar la pandemia. Además el escenario preelectoral (en Cataluña) no lo ha creado el Gobierno de España, sino quien hace unos meses dijo que el Govern estaba agotado".