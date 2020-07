Bal ofrece a Sánchez el apoyo de Cs para los Presupuestos para evitar a "los del chantaje"

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha ofrecido a Pedro Sánchez el apoyo de su partido para transitar por "el camino recto de la sensatez y la moderación" y pactar unos Presupuestos reformistas y centrados frente al "camino tortuoso" de los nacionalistas y populistas, "los del chantaje".



Bal, que ha empezado su intervención en el pleno aplaudiendo "el acuerdo histórico" que supone para España y la UE el pacto alcanzado sobre los fondos de recuperación, ha criticado a los partidos que, a su juicio, intentan destruir España, el proyecto europeo, o los dos y para los que este fondo "es un yugo" o una cesión de soberanía".



Por eso, ha insistido en que si Sánchez renuncia a consensuar las reformas condicionadas a las ayudas europeas (140.000 millones para España) con sus socios de investidura y "de su gobierno Frankenstein", tendrá a Ciudadanos a su lado.



Bal ha hablado en este contexto de los dos grandes retos que tiene España por delante, cumplir con las exigencias que marca Europa para acceder a esas ayudas, ejecutar la inversión (alrededor del 11% del PIB) y acertar.



"Tenemos una oportunidad histórica, acometamos esas reformas desde la moderación y la sensatez. Tenemos esa obligación insoslayable y sobre todo la tiene usted", ha subrayado Bal.



Al igual que han hecho otros portavoces tras escuchar la comparecencia de Sánchez, ha recriminado al presidente que se haya dejado llevar por la autocomplacencia: "No es el momento de aplausos ni de la presunción", ha dicho, cuando cuarenta mil españoles han fallecido a causa del coronavirus y un millón de trabajadores se ha quedado sin empleo.



Ahora toca "discreción", ha defendido, y respetar a todas esas familias y trabajadores que viven "con miedo e incertidumbre" porque no saben si van a poder vivir dignamente.



Del mismo modo ha reprochado al Gobierno que haya "llegado tarde" a salvar el sector del turismo, criticando que en el último momento la ministra de Exteriores trate "de salvar los muebles" negociando corredores sanitarios con Reino Unido.



También ha lanzado reproches contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por alegrarse, ha señalado, de que no vengan los ingleses a España: "Súbase a la tribuna y desmienta al señor Simón", ha reclamado a Sánchez.



Ha vuelto a reprochar al PSOE y al PP que durante cuarenta años hayan dejado "pendientes" las reformas necesarias en educación, innovación o para acabar, entre otras cosas, con la precariedad laboral, momento en el que ha emplazado a Sánchez a aclarar si va a mantener la derogación completa de la reforma laboral.



Reformas también para atajar la despoblación y para cambiar la administración en lugar de "agigantarla", dejando de aumentar el aparato político como ha hecho Sánchez, según Bal, al afirmar que tiene el Ejecutivo más caro de la democracia.



También ha vuelto a pedir al jefe del Ejecutivo que ponga en marcha una mesa de trabajo con la oposición y los agentes sociales para trasladar todas estas inversiones a las cuentas de 2021.