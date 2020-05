Junqueras amenaza con poner fin al Gobierno: exige romper con Cs y avanzar en la mesa

El exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, denuncia la gestión que el Gobierno ha hecho de la pandemia del coronavirus y cree que ha provocado "una de las etapas de recentralización más grandes" de la historia de España, mostrándose en contra del estado de alarma. "No es tolerable. (...) No estamos en una guerra", asegura para lanzar un órdago a Pedro Sánchez. Retomar la mesa de negociación cuando acabe la crisis sanitaria "y si no avanza, se acabará la legislatura".

En una entrevista en RNE, el líder de ERC exige además que rompa cualquier acuerdo con Ciudadanos y vuelva al bloque que le dio la investidura el pasado mes de enero. "El PSOE tiene que decidir si se lanza en los brazos de Ciudadanos o si quiere mantener la mayoría de la investidura", advierte Junqueras desde la prisión de Lledoners. "No podemos continuar como hasta ahora, no se pueden seguir imponiendo las decisiones por miedo a Vox", añade.

Junqueras afirma que "la prioridad ahora es salvar vidas" y poner las bases de la "reconstrucción del país" para que la crisis económica y social "no la paguen los de siempre". Todo ello pasando por las urnas, por lo que pide al president de la Generalitat, Quim Torra, que convoque elecciones antes de que la justicia le pueda inhabilitar. Además, considera que la fecha de los comicios debe ser consensuada con ERC.

El exvicepresident, en prisión desde hace más de dos años, denuncia, además, que los presos del procés viven "un doble confinamiento" por una prisión que considera "injusta" y el "cierre" de las cárceles de España por la pandemia. "Estamos en el nivel de aislamiento más elevado, pero saldremos", asegura.

