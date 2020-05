Casado: "Sánchez no puede pedir ahora que el PP sea su tabla de salvación"

Pablo Casado ha defendido su abstención ante la cuarta prórroga del estado de alarma y advierte a Pedro Sánchez de que, si hay quinta solicitud, su partido votará en contra. En una entrevista en Cope, el presidente del PP ha apuntado que el Gobierno "no puede pedir ahora que el PP sea su tabla de salvación" y solo pide a Moncloa que hable claro: "Tiene que decir si va a pedir el rescate y cuánto va a costar".

La crisis del coronavirus es tan dañina que en Génova dan por hecho de que a medio plazo habrá "recortes masivos" en el estado del bienestar. "El Gobierno va a tener que hacer recortes por lo menos de 35.000 millones de euros. ¿Cómo lo hará? Como Zapatero en 2010: congelando pensiones, recortando el sueldo de funcionarios y a lo mejor hasta tiene que reducir las prestaciones del paro".

El líder de la oposición cierra completamente la puerta a ser el partido que rescatara al Gobierno si sus socios de investidura rompen definitivamente con el Gobierno. Casado ni siquiera está dispuesto a pensar en un hipotético respaldo puntual de investidura en el caso de que Pedro Sánchez se abriera a cerrar políticas pactadas con el PP. "Es imposible. Ya ha elegido gobierno", zanjó.

Casado no quiso juzgar la decisión que tomó en el pleno de este miércoles Inés Arrimadas, que prestó los diez votos de su grupo parlamentario para que el Gobierno sacara adelante la prórroga. "Esto no presupone que vaya a apoyar a Sánchez en otra cuestión", defendió el líder del PP, que también descarta que este acercamiento de Ciudadanos al PSOE sea el primer paso para tejer nuevas alianzas que pueda traducirse, por ejemplo, en quitar al PP de la presidencia de algunas comunidades como Madrid, Murcia o Castilla y León. "La coalición entre PP y Cs está siendo exitosa. La colaboración es buena, también a nivel parlamentario".

El líder de la oposición justificó su abstención con que el Gobierno se abrió a incorporar las condiciones que el PP puso encima de la mesa el lunes a Sánchez: "declarar el luto oficial, no vincular los ERTEs al estado de alarma y que empezara a trabajar en un plan para salir del estado de alarma". Ante el aluvión de críticas que ha recibido, Casado defendió que el PP es "un partido de estado coherente" y que no está dispuesto a que el Gobierno "me eche pulsos".