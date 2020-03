Sólo el 10% cree que el confinamiento terminará el 11 de abril y la mitad que será a finales de mayo

El confinamiento de la población por el estado de alarma debido a la pandemia de coronavirus se extenderá más allá del 11 abril, fecha en la que finaliza la prórroga aprobada por el Congreso con el apoyo de los dos partidos que conforman el Gobierno de la oposición, PSOE y Unidas Podemos, y también con el de PP, Vox, Ciudadanos, PNV, Más País, Compromís, UPN, CC-NC, Foro Asturias, PRC y Teruel Existe.

Así lo cree el 90% de los españoles según una encuesta de Sociométrica para EL ESPAÑOL. Tan solo el 10% confía en que el último día de encierro sea el sábado 11 de abril. La mayoría, el 40,5%, considera que el confinamiento decretado por el Gobierno finalizará a finales del próximo mes de abril, lo que obligará al Ejecutivo a prorrogar de nuevo el estado de alarma, establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Un tercio de los encuestados, el 33,1%, cree que la fecha se extenderá hasta finales de mayo, lo supone dos meses más a día de hoy. El 14,1% añade más días al fin de la cuarentena y lo sitúa en la última semana del mes de junio. Tan solo un 2,3% cree que podremos retomar nuestra libertad de movimiento en pleno verano, más concretamente a finales de julio.

Fecha media, el 20 de mayo

La fecha media para fin del confinamiento se sitúa en el miércoles 20 de mayo, lo supone 67 días de encierro desde el sábado 14 de marzo, cuando comenzó el estado de alarma. Esta cifra no está muy lejos de los 76 de China, que levantará el veto total en el país el próximo 8 de abril, día en el que se pondrá fin a la cuarentena en la ciudad de Wuhan, epicentro de una pandemia que ha dejado 5.690 muertos en España y más de 72.200 contagiados.

Los hombres y los más mayores son los más pesimistas. Por sexos, ellos creen se alargará hasta el sábado 23 de mayo, lo supondrá un total de 42 días a contar desde el 11 de abril, fecha de la primera prórroga del estado de alarma en España. En cambio, las mujeres adelantan una semana el fin de la cuarentena, hasta el sábado 16 de mayo (35 días), justo después de San Isidro, fiesta en Madrid capital.

El Paseo de la Castellana de Madrid en pleno estado de alarma. Efe

Si atendemos a las franjas de edad, los mayores de 66 años establecen como fin del encierro el jueves 21 de mayo, lo supondría 40 días más respecto al 11 de abril. Un día antes, el miércoles 20 de mayo, es la fecha elegida por los encuestados de entre 46 y 65 años (39 días). Los que tienen entre 31 y 45 prevén que será el 19 de mayo (38 días).

Los más jóvenes, aquellos de entre 18 y 30 años, son, sin duda, los más optimistas y colocan en el calendario la fecha del sábado 16 de mayo como el fin del confinamiento después de 35 días.

El Gobierno endurece el confinamiento

Desde el Gobierno, no se descarta prorrogar de nuevo le estado de alarma. Por el momento, se ha dado un paso más en el confinamiento con la paralización de todas las actividades no esenciales desde el lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril. Es decir, un cerrojazo a total a la actividad. Así lo anunció este sábado Pedro Sánchez, que explicó que todos los trabajadores no esenciales deberán quedarse en casa las próximas dos semanas y percibirán un permiso retribuido recuperable.

Ese mismo día, y unas horas antes, cuando el número de fallecidos en 24 horas ha llegado a un nuevo récord, 832 fallecidos, hasta los 5.690; el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, advirtió que el confinamiento actual no era suficiente.

Este sábado puso sobre la mesa el aviso de que en los próximos siete a 10 días la saturación de las UCI será ya un hecho, por lo que pidió que se hagan esfuerzos "extra" para frenar la transmisión del Covid-19 en nuestro país y "modular", así, su letalidad. Esos esfuerzos pasarían por endurecer el confinamiento.

En este sentido, advirtió que hay comunidades autónomas que están "muy al límite" en sus UCI y "otras se van acercando progresivamente". "Hay que reforzar las actividades de control para no superar la capacidad asistencial de la sanidad y de las UCI", dijo este sábado.

Pero esta no es la primera vez que Simón se refería a medidas más restrictivas. El viernes ya advirtió sobre esta posibilidad, aunque afirmó que "la decisión no es obviamente" suya y que esperaba no verse "nunca" en la situación de tener que tomar esas decisiones, pero que "se está valorando y está sobre la mesa la posibilidad de hacer algunas modificaciones sobre las recomendaciones o las medidas actuales".

Ficha técnica

Se han realizado 3.200 encuestas en todo el ámbito nacional, proporcionales a los censos provinciales, con sistema multifuente acumulado de tres paneles online de tres proveedores diferentes. Campo del 24 al 28 de marzo. Análisis de datos: equilibraje cruzado por sexo, edad y situación laboral según INE. En segunda fase, postponderación por recuerdo de voto. SocioMétrica es miembro de Insight Analytics.