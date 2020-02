Díaz Ayuso pone orden en las casas de apuestas: tres medidas contra los excesos y la entrada de menores

El Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere poner orden a los locales de apuestas en la región y que éstos cumplan escrupulosamente con la legalidad establecida. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso implementará desde este martes un Plan de Inspecciones con el objetivo de controlar el acceso a menores y a colectivos vulnerables a este tipo de establecimientos.

El Ejecutivo madrileño activó en noviembre de 2019 una serie de medidas para paralizar la apertura de nuevos salones. Y ahora anuncia que dará un nuevo paso en su política de restricciones. Un Plan de Inspecciones que constará de tres fases, según ha explicado Enrique López,Consejero de Justicia Interior y Víctimas.

La primera incluirá la inspección de la totalidad de los locales de apuestas existentes. La segunda se basará en visitas más selectivas para comprobar que las infracciones detectadas en la primera fase han sido subsanadas. Por último, se hará un control específico a comienzos de verano en locales con infracciones reiteradas.

Con estas medidas el titular de Justicia busca hacer “compatible una actividad legal con la protección de salud pública de colectivos” para evitar que “no hay ninguna posibilidad que en este tipo de salones, esté donde esté, entre una persona menor”.

Por eso a partir de ahora todas las casas de apuestas, salones de juego, casinos y bingos tendrán que contar con medios homologados que eviten la entrada de menores y colectivos vulnerables entren a estos centros.

Las inspecciones

Desde noviembre se han hecho diferentes inspecciones para comprobar si todos los centros han incluido este tipo de sistemas y sólo 15 de los 99 inspeccionados no han sido aprobados por no haber ubicado correctamente esto dispositivos o por instalar sistemas no homologados.

En los próximos meses se espera que el Gobierno regional modifique la Ley de Juego para endurecer las sanciones de hasta 600.000 euros por entrada a colectivos vulnerables. También se prevé regular los espacios publicitarios de estos locales en los medios de comunicación regionales.

López ha aprovechado el Día Internacional del Juego Responsable para exigir unidad política frente a esta materia: “Tenemos claro que el objetivo es defender la salud pública y no hacer de esto una cuestión política”. En este sentido, ha ofrecido la “máxima colaboración al Gobierno de la Nación” para esta cuestión ya que “entre todos debemos preservar la salud pública ayudando a mantener una actividad que genera riqueza y puestos de empleo”.

685 locales en la región

Enrique López ha insistido en que las medidas adoptadas están teniendo un impacto positivo. Según sus datos, este tipo de locales han incrementado un 0.44%, la cifra más baja en los últimos años, donde de media han crecido un 14.7%.

En la Comunidad de Madrid existen 685 locales y una gran parte de ellos en la capital. El distrito de Puente de Vallecas, con 36 puntos de apuestas concentra el 10% del total, al que siguen Carabanchel (35), Centro (34), Usera y Tetuán (20).