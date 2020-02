Bélgica rechaza la petición de Puigdemont de anular la euroorden contra él

El Tribunal de Primera Instancia neerlandófono de Bruselas ha rechazado este lunes la petición de Carles Puigdemont de anular definitivamente la euroorden emitida contra él por el juez Pablo Llarena por su inmunidad como eurodiputado, según han confirmado a este periódico fuentes de la defensa. La justicia belga mantiene el procedimiento de entrega a España suspendido indefinidamente hasta que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente catalán.

Los abogados de Puigdemont y del exconseller Toni Comín habían pedido el pasado 3 de febrero al Tribunal de Primera Instancia que devolviera la euroorden a España por considerar que se emitió de forma irregular. Alegaban que ambos han sido reconocidos como eurodiputados con efectos retroactivos desde el 2 de julio y por tanto en el momento en que se dictó la euroorden y en el momento en que se inició el procedimiento en Bélgica ya tenían inmunidad y por tanto todo el procedimiento era nulo.

De hecho, Llarena envió a Bélgica la tercera euroorden contra Puigdemont el 14 de octubre, nada más conocerse la sentencia del procés, por los delitos de sedición y malversación. Las de Comín y Lluis Puig datan del 5 de noviembre.

El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ha rechazado todos estos argumentos y ha confirmado la decisión del juez de instrucción, que ya congeló las euroórdenes el pasado 2 de enero en aplicación de la revolucionaria sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La suspensión se prolongará hasta que la Eurocámara decida sobre el suplicatorio que ha remitido el Supremo.

En paralelo, el Tribunal mantiene en pie una nueva vista para el 24 de febrero cuyo objetivo es tratar el caso del exconseller de Cultura Lluis Puig, que no es eurodiputado y por tanto no goza de inmunidad. Llarena solicita su entrega a España por los delitos de malversación y desobediencia. Los abogados de la defensa reclaman que su expediente no se separe sino que se trate al mismo tiempo que los de Puigdemont y Comín.

De momento, la Eurocámara ya ha empezado a tramitar los suplicatorios contra Puigdemont, Comín y Ponsatí. En los dos primeros casos, ya se ha designado al ponente, que será el búlgaro Angel Dzhambazki, del grupo de derecha radical Conservadores y Reformistas Europeos, el mismo que el de la N-VA y Vox. Lo más seguro es que él se ocupe también del caso de Ponsatí, algo que se podría decidir este martes.

La primera discusión en profundidad sobre los suplicatorios en la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara tendrá lugar 18 y 19 de marzo.