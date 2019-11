Sánchez abre la puerta a una investidura gracias al PP si después hay un Gobierno progresista

Pedro Sánchez ha descartado solemnemente un Gobierno en el que haya ministros del PSOE y del PP. ¿Se puede comprometer a que no seguirá en la Moncloa gracias a la abstención del PP?

La pregunta le fue formulada este sábado por la noche en La Sexta, pero para ella Sánchez ya no es tajante ni solemne. "Pero vamos a ver. Es como negar la legitimidad que puedan tener los escaños de distintas formaciones políticas", respondió Sánchez. "Recuerdo que el PP, precisamente, no reconocía la legitimidad de fuerzas en este caso catalanas", ha dicho sobre la moción de censura, en la que él fue elegido con los votos de Unidas Podemos, el PNV, ERC, Junts per Catalunya y Bildu.

Es más, Sánchez no descarta ser investido gracias a la abstención del PP y se mira en lo que pasó tras el 28 de abril, cuando PP y Ciudadanos impidieron el desbloqueo y la formación de un Gobierno al mantenerse en el "no".

"Cuestión distinta es que tenemos que ser conscientes de que una cosa es la investidura y otra la gobernabilidad. Y a mí lo que siempre me ha preocupado es la gobernabilidad de España. Por eso yo le decía al PP y a Ciudadanos, no el apoyo sino que con su abstención facilitasen la formación de un Gobierno. Y luego ya, poco a poco, en función de las políticas que se pongan en marcha, iremos dependiendo de unos grupos u otros", ha dicho.

Sánchez ha prometido que intentará un "Gobierno progresista", pero que durante el tiempo que ha estado en Moncloa con plenas funciones ha arobado "muchas leyes con Unidas Podemos, pero también con el voto del PP y Unidas Podemos al mismo tiempo", según él. "Pero, en la política, mi propuesta es un tener un Gobierno progresista".