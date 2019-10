Puigdemont: "Buscan acusarme de terrorismo y facilitar otra euroorden"

El 'expresident' de la Generaliat, Carles Puigdemont, ha negado cualquier contacto "ni directa ni indirectamente" con alguno de los siete miembros de los CDR acusados de terrorismo y ha desvinculado a su hermana, Anna Puigdemont, de las informaciones que apuntan a que ejerció de nexo entre el Govern y los detenidos. "Todo esto es absurdo, una pura fantasía y un delirio", ha afirmado para denunciar que existe una intencionalidad para "colgarme el sambenito del terrorismo y facilitar la euroorden".

En una entrevista en Catalunya Ràdio con motivo del segundo aniversario del 1-O Puigdemont ha insistido en negar cualquier vinculación con los CDR. "Aquí no ha venido nadie. Si alguien me hubiera propuesto un sabotaje o algo así lo hubiera desactivado de inmediato. Es una fantasía pensar que hay un atajo que no pase por el pacifismo y la no violencia", ha dicho. Y cree que detrás de estas acusaciones no hay otra cosa que el objetivo de "activar una tercera euroorden para entregarme por terrorismo".

En relación a las elecciones generales del 10-N, ha hecho un llamamiento a "doblegar al Estado en las urnas" para "refrendar y ratificar el mandato del 1-O". "Nadie puede quedarse en casa después de la sentencia", apunta el 'expresident, que defiende la desobediencia civil. "Esta vía se ha practicado en todas las democracias del mundo. Todo lo que fuerce al Estado a negociar es bueno", ha apuntado en referencia a las manifestaciones que están previstas en cuanto se conozca la sentencia del 'procés'.