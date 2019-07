Almeida y Villacís 'repensarán' Madrid Central pero no aclaran si en octubre habrá multas

José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís continúan buscando la forma de "remodelar" Madrid Central a través de reuniones con los afectados, sin aclarar si volverán las multas una vez termine la moratoria aprobada en la Junta de Gobierno.

Desde que se aprobase dicha moratoria, el Gobierno ha sido acusado de revertir la medida impulsada por Manuela Carmena a pesar de que han insistido que Madrid Central no se revertirá, sino que "se remodelará".

Para la consecución de esa "remodelación" -de la cual ningún grupo político ha dado detalles-, el Gobierno ha comenzado a reunirse con plataformas y asociaciones para "llegar a un modelo alternativo a Madrid Central y lograr el objetivo del equipo de Gobierno de mejorar la calidad del aire en la ciudad de Madrid".

Este jueves, tuvieron dos reuniones con la Plataforma de Afectados de Madrid Central y la Plataforma en Defensa de Madrid Central, unas reuniones que, en palabras del Delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Francisco de Borja Carabante, se han desarrollado en un ambiente "agradable y distendido".

Debate por las multas

No obstante, cada parte salido con versiones distintas de lo acordado. Por un lado, la Plataforma en Defensa de Madrid Central ha comunicado por Twitter que a partir del 1 de octubre "volverán las multas con un Madrid Central reformado". Aunque han añadido que todavía no se ha concretado en qué consistirán esas modificaciones. Sin embargo, Carabante ha dicho en declaraciones a los medios, que ellos no se han comprometido a que siga habiendo multas, solo a continuar con esas reuniones.

Adrián Fernández, portavoz de Greenpeace España -que forma parte de la Plataforma en Defensa de Madrid Central- ha admitido que Villacís y Almeida "han evitado decir la palabra multa", pero afirma que han insistido en que "Madrid Central no se revertirá y la moratoria no se extenderá más allá del uno de octubre".

"Han dicho que se mantendrán las zonas de bajas emisiones y que Madrid Central no se va a revertir, va a volver con modificaciones, pero no han trasmitido esas modificaciones. Si va a haber zona de bajas emisiones, no entendemos porque niegan esas multas", ha afirmado.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad sí que ha reconocido que la moratoria de las multas para acceder a Madrid Central solo estará vigente hasta el 30 de septiembre, por lo que, a no ser que el gobierno anuncie otras medidas antes de esa fecha, la única manera de no hacer una reversión sería volver a las multas, tal y como afirman desde las asociaciones.

Recursos por la moratoria

Debido a esta falta de acuerdos, la Plataforma en Defensa de Madrid Central ha anunciado que mañana interpondrán un recurso al considerar que la moratoria de las multas de Madrid Central "no se ajusta a derecho" al no pasar por el Pleno municipal e ir en contra de la salud pública de los ciudadanos. Este recurso se sumará al presentado este jueves por el PSOE, en el que piden suspender la medida.

A pesar de todo, el gobierno madrileño ha acordado volver a reunirse con la Plataforma el próximo 16 de julio. Carabante ha declarado que será "una reunión más técnica en la que participarán técnicos del área de Medio Ambiente y de la asociación para compartir datos, analizarlos y aportar iniciativas e idas para construir este nuevo modelo".