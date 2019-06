Pepu en la marcha contra la derogación de Madrid Central: "Quitan por quitar, es la mano de Vox"

Los nuevos regidores del Ayuntamiento de Madrid hicieron campaña electoral con uno de sus mensajes muy claros: estaban en contra de Madrid Central auspiciado por el Consistorio gobernado por Manuela Carmena los últimos cuatro años. Así, con el acceso de José Luis Martínez Almeida a la vara de mando no debería sorprender su empeño en revisar todo el proyecto. Si bien los mensajes han sido confusos desde la llegada, hace dos semanas del nuevo equipo de gobierno, una cosa está clara: se vaya a desmantelar o no, desde este lunes se suspenden las multas en Madrid Central mientras se estudia la solución.

Se arriesga el Ayuntamiento a que las presuntas ventajas para la calidad del aire alcanzadas se pierdan y eso signifique multas de la Unión Europea. Y, sobre todo, se juegan tener a parte de la ciudadanía movilizada en contra, como se ha demostrado este sábado con la marcha convocada desde la plaza del Callao hasta Cibeles, sede del Ayuntamiento.

Cientos de personas han acudido este sábado a la madrileña plaza del Callao para reivindicar la continuidad de Madrid Central tras la aprobación de una moratoria de multas y para pedir al nuevo Gobierno municipal de PP y Cs que no revierta la medida.

La marcha ha arrancado a las 19.15 horas, quince minutos más tarde de la convocatoria, al grito de "¡Madrid Central Sí!" y "¡Gobierne quien gobierne, Madrid Central se defiende!", acompañada de un grupo de percusión a lo largo de todo el recorrido en un ambiente festivo.

Asimismo, se han podido ver pancartas que rezaban los lemas de 'Yo sí quiero Madrid Central', 'Respirar también es de derechas', y algunas apelando directamente al actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con 'Almeida céntrese'. Está previsto que la manifestación baje Gran Vía hasta Plaza de Cibeles, donde finalizará con la lectura del manifiesto

A la marcha han acudido representantes de las formaciones políticas de izquierdas como la edil de Más Madrid y el delegada municipal de Medio Ambiente, Inés Sabanés, quien ha calificado la protesta de "muy importante, que viene a decir que colectivos, vecinos y asociaciones han hecho esto". "Toda esta inmensa fuerza de la gente tiene que hacer pensar al Ayuntamiento su intención de arrasar con un proyecto como Madrid Central, porque se empieza por una moratoria y después todo es barra libre", ha aseverado.

También ha participado en la marcha, entre otros, la concejal de Más Madrid y exprimera teniente de alcalde Marta Higueras y el actual portavoz municipal socialista, Pepu Hérnández, entre otros. Además, han acudido miembros de organizaciones ecologistas, sindicales, vecinales, ciclistas y de comerciantes, entre otras.

Pepu ´Hernández (PSOE) en la marcha a favor de Madrid Central. EP

El exseleccionador español de baloncesto ha señalado que una posible reversión de Madrid Central, tras la moratoria temporal de multas, es "una medida arbitraria e insensata" y ve la mano de Vox en esta iniciativa del nuevo Gobierno municipal.

Hernández, que se ha unido a la manifestación a favor de Madrid Central, cree que tumbar este proyecto sería "un atraso tremendo para medio ambiente, la salud y para la pacificación del tráfico de Madrid".

"Vamos a ver si somos capaces entre todos, con este tipo de insistencias y manifestaciones, que la vamos a tener durante bastante tiempo, de que se lo piensen mejor y que no las levanten. Ellos no aportan nada nuevo, sino quitar por quitar. Da la impresión de que no hay nada más", ha añadido.

Otras ciudades europeas

El concejal socialista ha recordado que en todas las grandes ciudades europeas han aprobado medidas similares a Madrid Central porque "no hay otra opción, no hay un plan B, para combatir la contaminación y favorecer la salud de los habitantes".

Respecto a la opinión dividida de los comerciantes del distrito Centro sobre la iniciativa de restricción de tráfico, Hernández ha señalado que se puede mejorar y que ellos están abiertos a escuchar a todos los agentes. No obstante, ha manifestado que se ha visto que es una medida "que favorece a toda la ciudad". "Se necesita más información y más transporte público para mejorar una medida que es buena".

"En contra de Madrid Central parece que están sólo los grupos de derecha, con la extrema derecha tirando, que está ejerciendo un trabajo tremendo, que lo notamos en otras cuestiones. Ese tirón lo tenemos que contrarrestar de alguna forma", ha concluido el portavoz local del PSOE.