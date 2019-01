Pepu lanza su campaña a la Alcaldía en Twitter: "Busco jugadores, ¿te apuntas?"

El exseleccionador de baloncesto José Vicente Hernández, Pepu Hernández, propuesto por Pedro Sánchez para la Alcaldía de Madrid, tiene entre sus propósitos "atender las prioridades cotidianas de una gran ciudad como Madrid" y cuenta con "la fuerza de la unión" del PSOE para "apostar con decisión por una capital con enormes potencialidades en empleo, innovación y desarrollo económico".

Hernández ha publicado en la red social Twitter la carta que ha remitido al secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, como primer paso a presentar su precandidatura a la Alcaldía de Madrid por el PSOE, en la que precisa que, entre otras tareas, quiere gestionar los servicios públicos de la capital "con eficacia, sensatez y responsabilidad".

Hernández, cuya candidatura fue conocida a última hora de este martes, expone en su cuenta de Twitter que está "buscando jugadores" y pregunta "¿Te apuntas a mi equipo?".

También asegura que, como en el deporte, la solidaridad se practica en la vida "sumando manos e inteligencias" y que así "es la mejor forma de construir un Madrid que fomente la justicia social y la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de todos sus distritos".

"Una ciudad limpia en sus calles y en el aire que respira. Una ciudad que practique la igualdad real entre hombres y mujeres, que no retroceda en derechos ya alcanzados y que esté a la vanguardia de toda España en la conquista de los que hayan de venir", dice Pepu Hernández en la carta en la que expresa su "voluntad" de concurrir al proceso de primarias para elegir al candidato socialista a la Alcaldía madrileña.

Hernández afirma que asume la decisión "desde la ilusión de impulsar un proyecto de progreso y regeneración política al servicio de Madrid".

El precandidato añade que concurre al proceso como "independiente", al no ser militante socialista, lo cual no puede hacer suponer -dice- que sea ajeno a los valores socialistas, pues "a lo largo de toda mi vida nunca he dudado ni he sido indiferente ante la justicia o la desigualdad".

Pepu Hernández, nacido en Madrid el 11 de febrero de 1958 -a punto de cumplir 61 años-, fue seleccionador nacional de baloncesto entre 2005 y 2008. En 2006 lideró al equipo nacional que ganó en Japón el Mundial.