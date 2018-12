Sánchez presentará los Presupuestos para buscar el apoyo del independentismo frente a Vox

Pedro Sánchez presentará finalmente su proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Así lo ha confirmado en una entrevista en Telecinco en la noche de este martes.

"El Consejo de Ministros del mes de enero aprobará la propuesta", ha asegurado. ¿Y si no logra el apoyo? "Tendrán que explicarlo", ha dicho en referencia a los partidos que decidan no apoyarlos y, con su voto en contra, tumbar el proyecto de Presupuestos. "Si el poder legislativo los bloquea y los rechaza, tendrán que responder ante los ciudadanos", ha dicho.

Las palabras de Sánchez van en sentido diametralmente distinto a las de su vicepresidenta, Carmen Calvo, el pasado viernes tras la reunión del Consejo de Ministros, cuando aseguró que el PSOE trabajaba con el escenario de presentar las cuentas públicas una vez se apruebe en el Congreso de los Diputados la nueva ley de estabilidad que permitiría un mayor gasto. Sin embargo, no está nada claro cuándo verá la luz la reforma, por lo que Calvo en la práctica anunció un aplazamiento sine die de la presentación de las cuentas públicas.

El anuncio de Sánchez se produce después del terremoto político que se produjo el domingo, cuando el PSOE puso un pie fuera de la Junta de Andalucía tras la mayoría absoluta que sumaron en las elecciones autonómicas PP, Ciudadanos y Vox, que irrumpió con 12 diputados.

Desde entonces, muchas han sido las especulaciones sobre los cambios que el revés electoral debía producir en el rumbo del Gobierno y del PSOE, aunque quedaron eclipsadas por una nueva guerra interna al hilo de la continuidad de Susana Díaz al frente del partido en Andalucía.

No descarta adelantar elecciones

Pero la sacudida ha llevado a Sánchez a cambiar el discurso de su vicepresidenta del viernes. En el PSOE hay quien cree que la llegada de Vox a las instituciones puede hacer recapacitar a los partidos independentistas catalanes. ERC y PDeCAT son, junto a Unidos Podemos y el PNV, imprescindibles para que salgan adelante las nuevas cuentas públicas y estas formaciones pueden considerar que dar más estabilidad al Gobierno es preferible a que su fragilidad favorezca tanto una campaña de los partidos de centroderecha como una repetición del resultado andaluz en el conjunto de España.

¿Convocará elecciones si los Presupuestos no salen adelante? "El Gobierno de España tendrá que replantearse muchas cosas", según él. "Yo no especulo. No me manejo en hipótesis que no se han producido", ha dicho, sin descartar la convocatoria electoral.

En cualquier caso, Sánchez tratará de "aprobar a través de reales decretos leyes" las principales medidas de los Presupuestos a la espera de una nueva fecha electoral.

También ahí hay un cambio de planes. Hace tan solo 10 días, Sánchez recomendaba a Iglesias que esperase tranquilo las elecciones porque quedaban "bastantes meses por delante".

Estabilidad en Andalucía

En relación a Andalucía, Sánchez ha pasado de puntillas sobre la tormenta interna y la sucesión de Díaz y se ha afanado en defender la "estabilidad" de la Junta a salvo de Vox.

Según él, fuerzas europeístas como PP y Ciudadanos "no pueden soportar su Gobierno en una fuerza antieuropea que es Vox".

Si el lunes el secretario de Organización, José Luis Ábalos, enseñó a Díaz la puerta de salida desde Madrid, el martes rectificó y le brindó el apoyo de la Ejecutiva Federal al menos hasta que haya un nuevo presidente.