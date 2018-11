Torra desprecia a Sánchez y descarta la reunión anunciada por Moncloa

El presidente catalán, Quim Torra, ha descartado reunirse con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo día 21 aprovechando la celebración en Barcelona del Consejo de Ministros y ha propuesto que éste acuda "expresamente" a la capital catalana otro día, con tiempo, para hablar "más allá de la foto".

El próximo día 21 está previsto celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona y, en este contexto, la intención del Ejecutivo central es que Pedro Sánchez se vea con Quim Torra en la capital catalana, como hizo con Susana Díaz cuando el gobierno se reunió en Sevilla, según ha explicado hoy la vicepresidenta, Carmen Calvo. No obstante, fuentes del Govern consultadas han aseverado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha comunicado formalmente esta propuesta, ni tampoco ha respondido a la oferta que trasladó Quim Torra de celebrar el 21 de diciembre una reunión de los dos gobiernos.

En todo caso, las mismas fuentes de la Generalitat han avanzado que Torra no va a aceptar un encuentro con Sánchez tal como se plantea desde el Gobierno el próximo 21 de diciembre, porque consideran que sería solo "una fotografía" aprovechando el desplazamiento a Barcelona con motivo del Consejo de Ministros.

En este sentido, las fuentes resaltan que Sánchez está invitado a acudir al Palau de la Generalitat en cualquier otra fecha si es que se desplaza "expresamente" a Barcelona para reunirse con Torra. Así, desde el Govern, plantean un encuentro en el que ambos presidentes puedan hablar "largo y tendido", tantas horas como sea necesario, de los asuntos que quedaron pendientes en la anterior cita en el Palacio de la Moncloa.

Antes de conocerse la decisión de la Generalitat, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantenía su intención de reunirse el 21 de diciembre en Barcelona con el presidente catalán, Quim Torra, y que pretendían que fuera en un formato "natural", como lo hizo con Susana Díaz en Sevilla.

No obstante, Calvo descartó que se pudiera realizar una "cumbre" con la Generalitat, como ya dijo la ministra de Política Territorial y FunciónPública, Meritxell Batet, este martes. "No, no lo contemplamos en absoluto. Somos el Gobierno de España y, por lo tanto, somos también el Gobierno de los catalanes", afirmó Calvo, que añadía que el Ejecutivo mantiene "constante contacto" con la Generalitat, al igual que con el resto de territorios.

Calvo explicaba que el encuentro sería "antes o después" del Consejo de Ministros en Barcelona, como lo hizo con la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, en Sevilla, cuando el Gobierno se reunió allí el pasado 26 de octubre, y sin "ninguna excepcionalidad". El traslado de la reunión del Consejo de Ministros fuera de Madrid "forma parte de la concepción constitucional" del país, ha especificado la vicepresidenta, y entra dentro de la "normalidad absoluta", a diferencia de un encuentro con un Gobierno autonómico para lo que no hay ni formato establecido.

Torra planteó, a través del director de su Oficina, Josep Rius, que el día 21 se celebrara en la Generalitat una cumbre entre gobiernos coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros en la ciudad, un año después de las últimas elecciones autonómicas. La vicepresidenta había declarado que la comunicación no era oficial, pero que se hablaría con la Generalitat en cuanto estuviera "preparada toda la logística" sobre la visita del Gobierno a Barcelona. Ha insistido en que hay una "relación habitual y fluida" con la Generalitat y ha concluido: "Creo que queda claro para todo el mundo que quedaron en verse en Barcelona y el presidente lo va a cumplir". Parece que el encuentro entre Sánchez y Torra tendrá que esperar.