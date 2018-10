Todos los ministros suspenden en el CIS: Duque, el más valorado, Maroto, la menos

El Consejo de Ministros fue presentado como un dream team de los mejores para el Gobierno, pero en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, publicado este jueves, ninguno llega ni de lejos al aprobado raspado. Y la mayoría bajan en su valoración acusando el desgaste del Ejecutivo.

Todos los ministros suspenden en el sondeo, muy cuestionado por las casas demoscópiacas privadas y por la oposición por ser demasiado generoso con el PSOE. El mejor valorado es Pedro Duque, el ministro de Ciencia, que llega al 4,56 sobre 10. En agosto, era el único que aprobaba, con un 5,41. Le siguen Fernando Grande-Marlaska (Interior), con un 4,42, Josep Borrell (Exteriores), con un 4,40, y Margarita Robles y José Luis Ábalos (Defensa y Fomento), con un 4,11.

Descontados los fichajes de fuera del partido como Duque y Marlaska, los otros tres son pesos pesados del PSOE y el equipo de Pedro Sánchez. Aunque Robles no tiene carné socialista, sí fue en las listas en las últimas elecciones y fue uno de los pilares de la estrategia de primarias del hoy presidente del Gobierno, al igual que Ábalos.

Los que suspenden son Reyes Maroto (Industria), que se queda en un 3,48. Aunque ella tiene un problema mayor: tres de cada cuatro españoles no la conoce, según la encuesta. Le sigue en el furgón de cola Dolores Delgado (Justicia), con un 3,53, muy presionada por las grabaciones comprometedoras publicadas en las últimas semanas y cuyo efecto el sondeo recoge parcialmente. El ministro de Agricultura, Luis Planas, es el tercero peor valorado, con un 3,7.

Hay siete ministros muy desconocidos para la opinión pública. A todos ellos no los conocen al menos 7 de cada 10 encuestados. Se trata de Planas (ocho de cada diez no saben quién es), María Luisa Carcedo (Sanidad), Maroto, José Guirao (Cultura), Nadia Calviño (Economía), Magdalena Valerio (Trabajo) y Teresa Ribera (Transición Ecológica).

Los dos más valorados, Duque y Borrell, son los dos más conocidos por la opinión pública, quizás haciendo cierta la máxima de que no se puede amar lo que no se conoce. Llama la atención que más del 50% de los encuestados no conoce a la vicepresienta del Gobierno, Carmen Calvo.

Este es el ranking de ministros, de mayor a menor valoración:

1. Pedro Duque (Ciencia)

2. Fernando Grande-Marlaska (Interior)

3. Josep Borrell (Exteriores)

4 y 5. José Luis Ábalos (Fomento) y Margarita Robles (Defensa), empatados.

6. Carmen Calvo (vicepresidenta e Igualdad)

7 y 8. Nadia Calviño (Economía) y Magdalena Valerio

9. Meritxell Batet (Política Territorial)

10. Teresa Ribera (Transición Ecológica)

11. José Guirao (Cultura)

12. María Jesús Montero (Hacienda)

13. Isabel Celaá (Educación y portavoz)

14. María Luisa Carcedo (Sanidad)

15. Luis Planas (Agricultura)

16. Dolores Delgado (Justicia)

17. Reyes Maroto (Industria)