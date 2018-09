Aznar a Iglesias: "Usted me parece un peligro para la democracia y las libertades"

Pablo Iglesias ha empezado por recordar a José María Aznar que tenía "la obligación de "de no mentir" en la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP. Acto seguido, le preguntó al expresidente del PP si detectó algún tipo de financiación irregular en su partido, a lo que el expresidente del PP ha reiterado su desconocimiento sobre los hechos. Pablo Iglesias volvió a recordarle su "obligación de no mentir" y la tensión entre los dos creció.

José María Aznar ha contraatacado recordando al líder de Podemos que estaba acusado de "recibir 273.000 dólares del gobierno del Gobierno de Venezuela" y que "todo el mundo reconoce que usted recibió financiación del Gobierno de Maduro y de Irán" y añadió: "Mi simpatía por usted es relativa, porque usted me parece un peligro para la democracia y la libertades".

Iglesias ha basado su intervención en las declaraciones de imputados y testigos de la Gurtel. Durante sus preguntas, y ante la respuesta del expresidente del PP de que no conocía a Correa -"ni le conocía ni le contraté"-, Iglesias ha recordado a Aznar que Correa había regalado la iluminación de la boda de la hija de Aznar, insinuando que "para no conocerlo, fue bastante generoso con los suyos". "Sobre los regalos de las bodas de mi hija no voy a hacer ningún comentario. No era mi boda. Y si tiene que hacer algún comentario en particular, lo haga, pero no ningún tipo de insinuación", ha zanjado Aznar.

Aznar ha seguido afeando a Pablo Iglesias que "tenga como referencia los Gobiernos de Venezuela y de Irán" y de olvidar los casos que han tenido que afrontar Podemos, como por ejemplo el de Juan Carlos Monedero. "Usted que ha cobrado millones de Venezuela y que tiene compañeros de partido que han sido expulsados de la Universidad, tendría que ser un poquito más contenido y de respetuoso. Ese tipo de lecciones en su populismo no me interesan absolutamente nada. Ni es un señor fiable ni un señor que respete la libertad en absoluto", ha acusado.