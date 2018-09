Rivera: "El problema no es el PSOE ni el PP, el problema es el 'sanchismo' que quiere pactar con los separatistas"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a afear al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé alas al separatismo a través de un hipotético pacto. Así, el líder de Cs ha asegurado que "el problema no es el PSOE ni el PP" sino, asegura, "el Sanchismo que quiere pactar con los separatistas".

Rivera se manifestó así en el acto de España Ciudadana celebrado este sábado en Barcelona, en el que esgrimió parte de su argumentario sobre la situación en Cataluña y una reivindicación de Barcelona como "capital abierta": "Esa es la Barcelona de la que me siento orgulloso, no de la de Torra, una Barcelona del pasado, antigua", dijo. "Esa es la Barcelona que hay que recuperarle al populismo", aseguró.

En esta reivindicación de la capital catalana como una ciudad cosmopolita también entró en juego un carácter sentimental, al recordar cómo sus abuelos llegaron a Barcelona como tantos otros "en busca de un porvenir". Esta añoranza contrasta, según sus palabras, con la Cataluña del lazo amarillo, que a su juicio es una forma "de señalar al que no lo lleva".

Rivera: "El problema es el 'Sanchismo' que quiere pactar con separatistas"

"Los demócratas estamos con la víctima"

No obstante, Rivera destaca que en la actualidad, las instituciones de Cataluña está poniéndose de perfil hacia quien no piensa como ellos. Así, y enlazando con los ejemplos de tres personas que han sufrido las iras de los separatistas en los últimos meses, quiso recalcar que, "cuando le parten la cara a una víctima, los demócratas estamos con la víctima y no con el verdugo".

En ese sentido sacó a colación los ataques al juez Llarena"porque es el Estado", al tiempo que criticó que hoy, un año después de que se pitnaran amenazas en la valla de su residencia, aún no haya ninguna administración, catalana o nacional, que haya limpiado las mismas. Fue en ese punto en el que Rivera también censuró que ni siquiera el propio Pedro Sánchez hubiera tomado cartas en el asunto, de tal modo que dejó clara su propuesta de celebrar elecciones ya que, en su opinión, "cuanto antes se acabe esta legislatura, mejor para España".

"Héroes" contra el "pensamiento único"

En el acto, celebrado en Barcelona, también intervino Inés Arrimadas, presidenta del partido en Cataluña, la catedrática de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Teresa Freixes y la crítica literaria Mercedes Monmany.

Arrimadas ha asegurado que las personas que han levantado la voz para decir basta a la "imposición de un pensamiento único" en Cataluña son "héroes", sobre todo porque lo han hecho en un contexto de "desamparo" por parte del Gobierno español.

"Personas normales haciendo cosas extraordinarias. Personas que se han levantado y han dicho, 'basta ya de imposición de pensamiento único, basta ya de ocupar los espacios que son de todos, basta ya de tener que seguir las órdenes de un aparato nacionalista que te señala y te criminaliza si no te comportas como ellos quieren'", ha apuntado.

La líder de la oposición en el Parlament ha lamentado que, además, estas personas tienen que "defender la libertad y la democracia" sin contar con apoyo del Gobierno que encabeza Pedro Sánchez, porque el socialista está "maniatado" por los nacionalistas, que apoyaron la moción de censura con la que desbancó a Mariano Rajoy.