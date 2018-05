Rajoy ante la moción de censura: "Vamos a ver quién acepta el chantaje"

La bancada azul del Parlamento se puso en pie cuando entró en el hemiciclo el presidente del Gobierno para enfrentarse a la que podría ser su última sesión de control si la moción de censura prospera. Mariano Rajoy habló sobre el órdago que le ha echado Pedro Sánchez y señaló a todos los grupos parlamentarios a los que el socialista está pidiendo el apoyo para echarlo de Moncloa. "Vamos a ver quién acepta el chantaje", espetó el jefe del Ejecutivo.

Rajoy insistió en que los ciudadanos le eligieron para gobernar y que su intención es "cumplir el mandato de los españoles máxime después de aprobar la semana pasada los Presupuestos Generales del Estado". No obstante, hizo mención al "gobierno Frankenstein" que Sánchez está dispuesto a montar si Ciudadanos no le apoya para sacar adelante la moción de censura que se votará el viernes.

Fue el diputado de ERC Gabriel Rufián quien preguntó directamente al presidente del Gobierno si iba a dimitir tras la sentencia condenatoria de Gürtel. Rufián animó a los parlamentarios de la oposición a sumarse a la moción de censura y afeó a "aquellos barones que dicen que es mejor votar con ladrones que con republicanos". El objetivo, aseguró, es "echar por obligación a los ladrones y carceleleros de Moncloa".

El PSOE: "Ha hecho una cosa, no ir a Kiev"

La portavoz de los socialistas, Margarita Robles, criticó al presidente del Gobierno por considerar "irrelevante" la condena del PP a título lucrativo, que el propio Rajoy le enviase SMS de apoyo a Luis Bárcenas, condenado a 30 años de prisión y la obstrucción de la Justicia que, según ella, el Ejecutivo ha intentado para evitar que se investigase el caso Gürtel.

Además, ha arremetido contra el presidente porque su versión ante los tribunales carece de credibilidad, según figura en la sentencia. "Ha faltado a la verdad en la declaración ante los tribunales", ha afeado. "España necesita un presidente del Gobierno que sea creíble, que dé confianza y dé estabilidad", ha pedido."Ha hecho una cosa, cancelar el viaje a Kiev", ironizó sobre la final de la Champions League del pasado sábado.

"¡Ha vuelto Torquemada!", dijo Rajoy en respuesta. "No me refiero a usted, que también", dijo, criticando que el PSOE pida la dimisión de quienes no han sido condenados, en referencia a los miembros del Gobierno o él mismo.

Rajoy ha asegurado que el PSOE "huye de las urnas" porque cada vez que acude a ellas, pierde, y ha puesto como ejemplo los últimos tres comicios, ganados por el PP. Por eso "tienen que utilizar atajos y sistemas torticeros" para llegar al poder, según él.