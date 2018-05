Iglesias, sobre la moción instrumental: "Cs no puede presentarla; nosotros sí"

Pablo Iglesias también mueve ficha en el debate de las mociones de censura. El secretario general de Podemos ha asegurado este martes que su partido impulsará una moción de censura instrumental para convocar elecciones si la de Pedro Sánchez, que se debatirá esta semana en el Congreso, no consigue acabar con la presidencia de Mariano Rajoy. "Si Pedro Sánchez fracasa el viernes, hay una segunda opción preferible a que siga el PP", ha señalado Iglesias a los periodistas.

El líder de la formación morada, que ya ha anunciado que va a apoyar la moción del PSOE, ha dicho que Podemos está dispuesto a impulsar otra que tenga como objetivo sacar al PP del Gobierno y "trabajar para que haya elecciones lo antes posible". Iglesias ha contestado así a la opción de prestar diputados a Ciudadanos para que sean ellos los que registren una moción de censura encaminada a ese adelanto electoral afirmando que no tiene sentido cuando su grupo de Unidos Podemos tiene los suficientes para impulsarla.

"Nosotros no necesitamos prestar diputados a nadie. Ciudadanos no puede presentar una moción. Nosotros sí. Estaríamos dispuestos a dialogar con Ciudadanos y ya veríamos cuál es el resultado", ha asegurado el líder de Podemos. "Nos parece sensato en caso de que fracase la moción de Pedro Sánchez, que vamos a apoyar, intentar lograr que la palabra la tengan los ciudadanos", ha remarcado. No obstante, Iglesias también cree que es "irresponsable" que Sánchez intente "gobernar en solitario".