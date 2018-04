Una profesora de la Rey Juan Carlos, a sus alumnos: "Cojan el paraguas. Va a salir más porquería"

"Pónganse el paraguas. Esto acaba de empezar, y hay gente fuerte que está tirando de hilos. Va a salir mucha más porquería y tenemos que prepararnos mentalmente para afrontar los titulares de las próximas semanas". Son palabras de María del Mar Heras, profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) dirigidas a sus alumnos al inicio de su clase de Derecho Civil II.

Tras el malestar y nerviosismo que entre los alumnos y el propio personal de la Universidad ha provocado el caso del máster de Cifuentes, Heras trató de lanzar un mensaje de ánimo en su clase. Fue el jueves, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y EL ESPAÑOL ha tenido acceso a una transcripción fiel de su alocución.

"Me siento obligada, y no me gustaría que pasara la ocasión, sin hacer un comentario a ustedes, mis alumnos, a tenor de los últimos acontecimientos que estamos viviendo. El otro día, en un tribunal de gran peso jurídico, me preguntaron de qué universidad venía, y comprendo su sentimiento cuando dicen, como dije yo, que venimos de la Rey Juan Carlos, y nos miran de esa forma", manifestó, compartiendo el sentimiento de bochorno por un escándalo que ha deteriorado el nombre de la Universidad.

Defensa de la institución

"Tengo que decirles dos cosas", continuó Heras. "En primer lugar, que defiendan la institución como lo están haciendo. Estoy muy contenta con el hecho de que los alumnos hayan tomado parte y se hayan movilizado, y además, de que lo hayan hecho en la posición correcta. Esta es su institución y la mía, la nuestra y la de todos; y las instituciones no son su estructura y jerarquía, son las personas que la componen".

"En segundo lugar, también advierto: pónganse el paraguas. Esto acaba de empezar, y hay gente fuerte que está tirando de hilos. Va a salir mucha más porquería y tenemos que prepararnos mentalmente para afrontar los titulares de las próximas semanas", añadió esta profesora, que es experta en derechos de los menores y nuevas tecnologías.

En opinión de Heras, tal y como transmitió a sus alumnos, este caso va a servir para levantar las alfombras de la Rey Juan Carlos y poner orden: "¿Y saben lo que va a producir esto? Que esta casa se limpie de arriba abajo mientras ustedes hacen lo que tienen que hacer: no quedarse llorando en la cama y venir a clase todos los días".

"Más honestidad y transparencia"

"Yo llevo muchos años aquí y estoy orgullosa de mi Universidad, así como de la labor humana y social que ésta realiza", añadió, antes de lanzar un reproche. "Ha llegado el momento de que dejen de pedirnos constantemente que nos vayamos al extranjero a investigar, yo no soy una emigrante académica, y no tengo por qué dejar a mis hijos y mi casa, si no quiero, para irme seis meses a un sitio donde a las siete de la tarde estoy sola; ya no tengo dieciocho años". Y al hilo de esta reflexión, remató. "Ha llegado el momento de que pidan honestidad y transparencia, y menos investigación y llevarse dinero".

Las palabras de la profesora fueron bien acogidas por los alumnos que, según las reacciones recabadas, agradecieron que uno de sus profesores les hablara de la situación creada en la Universidad desde que estalló el escándalo de los másteres. No pocos estudiantes, de hecho, han protestado en las calles contra el caso de Cristina Cifuentes.

Manifestación de estudiantes de la URJC en Sol

Por otro lado, antiguos alumnos de la URJC han iniciado una campaña en las redes sociales llamada "el mío sí vale" que tiene como objetivo de defender el prestigio del centro universitario. "Es hora de mostrar la verdadera URJC", afirman, para reclamar que otros estudiantes enseñen "quiénes somos y que nuestras titulaciones sí valen".