"Bochorno y vergüenza". Esas fueron las palabras con las que Juan José Merlo, diputado de En Marea y secretario de Organización de Podemos Galicia, comunicó su renuncia al acta parlamentaria después de que se desvelase que en su currículum figura que es ingeniero cuando nunca llegó a obtener el título. A pesar de que había asegurado que no pensaba dimitir, este viernes ha anunciado que deja su cargo como diputado en el Parlamento gallego así como sus responsabilidades en la formación morada.

"Claro que me formé como ingeniero, pero no alcancé la titulación", ha explicado Merlo esta mañana. Tuvo que abandonar los estudios en Ingeniería Industrial en Electrónica, según ha revelado, por necesidades económicas: empezó a trabajar en unos grandes almacenes para sacar adelante a su familia y, tras ir ascendiendo puestos en la empresa, se le hizo imposible compatibilizar el trabajo y la formación académica. No obstante, el diputado de En Marea ha defendido que "nunca" persiguió "mentir ni inflar el currículo, ni ningún tipo de clasismo ni titulitis".