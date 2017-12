Diez consejos para comprar Lotería de Navidad por Internet

La suerte también circula por Internet. La tradición no se resiste al mundo digital, la venta de boletos de Lotería de Navidad continúa en los portales online y ofrece a los usuarios los mismos números que las administraciones.

Todavía no se ha arraigado como forma de compra, pero cada vez son más las personas que se animan a adquirir un boleto por Internet. En el último año, la venta en dispositivos móviles ha aumentado en un 17% con respecto al año pasado, según confirma la empresa digital Ventura24.

El problema es la poca confianza en los portales de Internet. Aunque la compra online es un hábito cada vez más arraigado, cuando se trata de comprar Lotería de Navidad, los compradores no confían por completo en la seguridad de compra. Los siguientes consejos, facilitados por Ventura24, convertirán la compra en una apuesta segura.

Datos de la empresa

Comprueba todos los datos de la empresa que va a gestionar tu décimo: denominación social (no tiene porqué ser el mismo que el nombre de la web, CIF, dirección, email y teléfono). Esta información la puedes encontrar generalmente desde los enlaces de Aviso Legal, Condiciones Generales de Compra o Condiciones generales situados en la parte inferior de la página web.

Avisos sobre la compra online

Infórmate sobre el precio completo del décimo con el que vayas a participar, incluyendo el IVA, los medios de pago disponibles, las garantías, las condiciones de participación, plazos y procedimiento de cancelación de jugada, dónde y cómo contactar con la página web si fuese necesario.

La privacidad

Lee antes de facilitar tus datos o los datos de pago la política y condiciones de privacidad para conocer el uso que se va a dar a tus datos y cómo puedes ejercer tus derechos.

Información del servicio

Revisa las especificaciones técnicas y características del juego, su ficha completa y su descripción para conocer al detalle el producto que estás adquiriendo.

Identificación de ofertas

Confirma si las ofertas que realice la tienda online son de aplicación a tu compra de acuerdo con la información que describa la oferta o promoción.

Condiciones especiales

Verifica si el sorteo está sujeto a condiciones especiales de participación, en especial de edad.

Las devoluciones

Normalmente las loterías y apuestas no son susceptibles de devolución pero te recomendamos que te informes de las condiciones y procedimientos en los que se podría en su caso, devolver un producto de lotería o si puedes desistir de la participación en juegos específicos.

Sobre adjudicación de premios

Comprueba cuáles son las condiciones a la hora de cobrar el premio y cuál es el procedimiento que la empresa suele utilizar en estos casos. Es también necesario tener claro cuál es la cantidad resultante una vez cobrados los impuestos del Estado. En el caso de Ventura24, por ejemplo, la plataforma gestiona el cobro del premio y el pago de impuestos, respetando la confidencialidad e identidad del ganador.

Si recibes un correo electrónico informándote de un premio, comprueba que corresponde con el producto que has contratado. Desconfía de cualquier comunicación que pertenezca a una empresa de la que no seas usuario o una apuesta que no has adquirido, sobre todo si te solicitan datos personales (nombre, apellidos, número de cuenta bancaria, etc.).

Para verificar la autenticidad de la cuantía ganada, accede a tu cuenta de usuario en la compañía en la que has realizado el pedido y revisa los movimientos, donde se incluirá el premio. Por último, deberías cotejar los resultados de tu jugada con el escrutinio oficial del sorteo para garantizar que todo está correcto.

Sobre la atención al cliente

Asegúrate de que la tienda online tenga un servicio de atención al cliente que pueda contestar a tus dudas y resolver tus quejas. Solicita en caso necesario un número o referencia de seguimiento.

Sellos de confianza

Comprueba si la empresa está adherida a algún sello de calidad o sistema de resolución de controversias reconocido oficialmente para que en caso que tengas algún problema pueda ser más sencillo solucionarlo.

Ventura24 ha sido evaluado por Confianza Online en base a más de 30 puntos recogidos en su Código Ético que garantiza su compromiso con las buenas prácticas en Internet y con el comercio online. Con esta adhesión, la compañía forma parte de la autorregulación en España y el Sello en demuestra su compromiso de transparencia y seguridad en la actividad online que desarrolla.