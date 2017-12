Baltasar Garzón denuncia el intento de asalto de su despacho en Madrid

Colaboradores del exjuez de la Audiencia Nacional y abogado Baltasar Garzón han denunciado este lunes el intento de asalto a su despacho profesional situado en el barrio madrileño de Retiro, han confirmado a Europa Press fuentes de la Fundación Baltasar Garzón.

Al parecer los trabajadores se encontraron esta mañana signos de que alguien había tratado de acceder a las dependencias del Bufete Ilocad, situado en el número 87 de la Avenida Menéndez Pelayo si bien los asaltantes no lograron entrar y tanto la documentación como los enseres de las oficinas no han sido sustraídos ni dañados. Las mismas fuentes no han querido aportar más datos por encontrarse el asunto pendiente de investigación policial.

Garzón abrió su propio bufete de abogados bajo el nombre de Ilocad S.L. en el madrileño barrio de Salamanca, en junio de 2012, si bien éste fue trasladado posteriormente al barrio de Retiro. El despacho se abrió con el objeto social de "intermediación profesional y a través de los correspondientes profesionales, gestión, desarrollo y ejecución de actividades propias de la Abogacía" con un capital de 3.000 euros según publicó en su momento el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Garzón, licenciado en derecho en 1979 por la Universidad de Sevilla, se colegió como ejerciente en el Colegio Oficial de Abogados de la capital hispalense en marzo de 2012, un mes después de que fuera condenado a una pena de 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido al interceptar las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados de la trama 'Gürtel' con sus abogados.

La condena de la Sala de lo Penal del Supremo le supuso la expulsión de la carrera judicial, en la que había destacado por su instrucción en varios asuntos relacionados con el terrorismo de ETA y la guerra sucia, así como por el proceso al exdictador chileno Augusto Pinochet.