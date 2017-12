Prisiones busca dispositivos móviles en el módulo de Jordi Sánchez

Los funcionarios de instituciones penitenciarias revisan el módulo de Jordi Sánchez, el número dos de la lista de Junts per Catalunya a las elecciones catalanes en busca de dispositivos móviles que le hubieran permitido grabar una llamada telefónica que se ha emitido en campaña.Este es el motivo por el que el expresidente de ANC fue cambiado de celda y de módulo este fin de semana en la cárcel de Soto Del Real (Madrid) y por el que se le ha abierto un expediente, según ha confirmado Interior, al igual que ha ocurrido con el candidato de ERC,Oriol Junqueras.Un miembro del despacho de abogados que defiende a Sánchez se ha desplazado esta mañana a la prisión de Soto Del Real para pedir explicaciones sobre por qué "no le dejan llamar a su casa ni ha podido recibir una visita autorizada que ya ha ido a verle cuatro veces" según fuentes del despacho de abogados. Se refieren a Laura Guillaumes, también candidata a las elecciones catalanas por Junts per Catalunya.

Los abogados de Sánchez sospechaban que este fin de semana había sido cambiado del módulo 1 al módulo 8 de la prisión por este motivo, y este lunes esos términos eran confirmados por Interior.

Con la apertura del expediente se pretende esclarecer cómo pudo incluir su voz en un audio de campaña y evitar que se salte las normas de la cárcel. Oriol Junqueras también ha sido expedientado por el mismo motivo, puesto que gracias a una llamada que recibió de un amigo pudo difundir una entrevista en campaña.