Los consejos de la piloto Laia Sanz, campeona del mundo: así se conduce de forma segura y eficiente

Como todos los años, en estos días de verano miles de vehículos saldrán a la carretera. La DGT calcula que en agosto habrá 48,3 millones de desplazamientos en la operación salida. Esto no solo afecta a los posibles accidentes en carretera, sino que supondrá un pico en las emisiones de CO₂. De ahí que una conducción eficiente sea una conducción segura.

Laia Sanz ha sido 14 veces campeona del mundo de trial y 6 veces campeona del mundo de enduro, ha terminado el Dakar 11 veces y también es asidua al campeonato Extreme E de coches eléctricos. Es, como muchos la llaman, la 'princesa del desierto', pero sobre todo es piloto y conductora profesional. Por eso, ENCLAVE ODS | EL ESPAÑOL acude a ella para preparar esta operación salida con algunos trucos para conducir de forma segura y eficiente.

Lo más importante, dice Sanz, es evitar los acelerones y frenazos bruscos. "No sólo para reducir el consumo de combustible, sino también el de neumáticos, frenos, etc.", matiza. Y añade: "Obviamente, también reduce la contaminación, tanto la que sale por el tubo de escape en forma de gases como por el mero hecho de retardar el reemplazo de componentes". Una conducción constante ayuda a anticipar obstáculos, evitar incidentes inesperados y, en su caso, responder correctamente.

Como no podía ser de otra forma, la piloto del equipo Acciona-Sainz, que conduce un coche de alta tecnología, está familiarizada con la asistencia en la conducción. Extreme E se celebra fuera de los circuitos establecidos, en paisajes únicos como glaciares, valles, playas o desiertos en todo el mundo. La organización se ha comprometido con hacer trabajos previos y posteriores a la carrera para minimizar su impacto. La tecnología de los Odissey 21, el coche eléctrico cero emisiones de la competición, está dedicada a la potencia y a soportar condiciones extremas.

Sanz es defensora de toda la tecnología que evite peligros y favorezca la conducción: "El mantenimiento de carril, el detector de fatiga… hay coches con mucha tecnología y bienvenida es siempre que contribuya a mejorar la seguridad".

Odissey 21 es el coche eléctrico único de la competición Extreme E. Cedida Acciona-Sainz

Aparte de la tecnología, del coche y del modelo, lo importante es cómo se conduce. "Todos nos transformamos un poco al volante y, en algunos casos, es exagerado. Es importante estar tranquilos, porque la empatía y el respeto hacia los demás son esenciales en la vida y en la carretera", recuerda. Y como consejo, Laia Sainz pide poner por delante lo importante: ser respetuosos, andar con cuidado. "Los pilotos también lo hacemos, pese a estar ‘peleando’ en circunstancias de estrés máximo", recuerda.

Cursos de seguridad vial

La razón número uno de accidentes de tráfico no es ni la velocidad, ni el estado de la carretera, ni del coche, sino la actitud del conductor. En general, cuando se está al volante se tiene una buena percepción de las habilidades de uno mismo, los problemas y los errores siempre están en el otro. Y a veces no está mal hacer algunos cursos de seguridad vial por trabajo o para quitarse esos 'vicios' que se adquieren.

Por eso, lo primero que piden en el curso de seguridad vial Champions for Safety es dejar los problemas fuera del coche y concentrarse en una conducción relajada. Curiosamente, los accidentes son más comunes en los caminos conocidos, donde el conductor se relaja demasiado y pierde la concentración. En las situaciones confiadas, se maneja sin pensar: mete marcha, acelera, frena, gira a la izquierda gira a la derecha, frena y otra vez.

Este año el inicio de la operación salida —la tarde del 31 de julio— cae en día laborable. Esto hace que al tráfico además se le sume las complicaciones habituales de las carreteras en núcleos urbanos como Madrid o Sevilla. Eso sí, también escalonará las salidas entre el miércoles 31, el jueves 1 y el viernes 2.

El Odissey 21, coche que utilizan en Extreme E es 100% eléctrico. Cedida

Según la DGT, entre 2013 y 2022 hubo un aumento de 8.000 accidentes, un 1%. Sin embargo, el número de bajas mortales bajó un 5%. Esto sucede porque, aunque haya más conductores en carretera y más accidentes, las medidas de prevención funcionan y se producen menos muertes.

Aun así, las recomendaciones de la DGT son las mismas: evitar momentos de fatiga y distracciones como puede ser el móvil. Por supuesto, no superar los límites de velocidad y mantener el coche en buen estado.

Con todo, la forma más eficiente y segura de conducir es no hacerlo en la medida de lo posible y usar el transporte público cuando sea posible. O, en caso de que no quede otra, compartir trayectos. Sanz dice que aunque no lo tiene fácil por el lugar donde vive, pero cuando puede apuesta por "ir andando o en bici", especialmente en esos "trayectos en los que el cuerpo te pide de primeras coger el coche".