El debate de Iberoamérica ante la erosión de la democracia: "Vivimos una carrera hacia la quiebra [de las instituciones]"

Tahina Ojeda, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, y Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano durante el evento. OEI

La polarización, los conflictos internacionales y la crisis social y económica marcan un momento social en el que las conversaciones sobre democracia y cooperación internacional son cada vez más necesarias. Un debate que esta semana se ha convertido en protagonista en Madrid.

La Organización de Estados Iberoamericanos organizó el pasado martes un debate sobre el devenir multilateral en su sede de la capital española. Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, inauguró la jornada advirtiendo con rotundidad que estamos viviendo "un agotamiento del orden internacional" fraguado hace más de un siglo.

La tensión geopolítica global sobrevoló un encuentro convocado para repensar las alianzas regionales contemporáneas. Tahina Ojeda, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, actuó como moderadora del panel planteando si hay futuro para la cooperación internacional en un contexto global marcado por una severa fragmentación.

El diagnóstico inicial no resultó precisamente optimista ni halagó a las fórmulas del pasado que ya no sirven para frutos tangibles. Jabonero recordó las palabras de António Guterres al señalar: que "vivimos una carrera hacia la quiebra [institucional]", causada directamente por la paulatina pérdida de legitimidad, eficacia y recursos financieros.

La erosión democrática se convirtió en uno de los ejes temáticos del evento. Ya desde el inicio, el secretario general de la OEI enfatizó que el sistema sufre "acoso y desgaste" por culpa de la polarización extrema, la desconfianza ciudadana y el populismo emergente, elementos corrosivos que debilitan las estructuras institucionales.

Consensos tangibles y democracia

Frente al estancamiento retórico, la organización intergubernamental apuesta con decisión por priorizar consensos prácticos en materias clave del desarrollo iberoamericano. Por eso Jabonero reclamó sin ambajes que debemos abandonar "la melancolía de viejas épicas bolivarianas para alzar la bandera de proyectos verdaderamente tangibles como las becas, la movilidad académica o la homologación de títulos".

El secretario general de la OEI subrayó el valor práctico de las diecinueve oficinas nacionales asegurando que ejecutan unos seiscientos cincuenta proyectos al año, una apuesta cuantitativa y cualitativa por consolidar una cooperación horizontal efectiva en toda la región.

El análisis macroeconómico y estratégico posterior corrió a cargo de reputados analistas de las relaciones internacionales continentales. Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano, remarcó que el enfrentamiento comercial entre las dos superpotencias globales –Estados Unidos y China– impacta "de lleno"en América Latina, condicionando gravemente su estabilidad financiera y sus alianzas multilaterales.

El experto del instituto de estudios internacionales profundizó en cómo estas tensiones geopolíticas alteran el mapa de alianzas interamericanas. Malamud advirtió seriamente de que si se materializa la inacción de Occidente, la región se convertirá inevitablemente en un caldo de cultivo para que la influencia de China se multiplique exponencialmente durante los próximos años.

Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, durante el evento organizado en la sede madrileña de la institución. OEI

A pesar del complejo escenario geoestratégico, el debate identificó áreas prioritarias en las cuales la colaboración mutua resulta imprescindible y viable. Malamud sostuvo con convicción que la educación, la atención a desastres naturales o la prevención de pandemias futuras constituyen "agendas importantes" de trabajo compartido, por encima de los sesgos ideológicos de los gobiernos.

La reconfiguración del mapa del poder global y sus inmediatas repercusiones institucionales centraron las reflexiones académicas de la jornada. Claudia Martínez, profesora de FLACSO, advirtió con preocupación: "Nuestras organizaciones internacionales están en peligro". Situación que achaca a las crecientes dinámicas unilaterales y a la inobservancia generalizada del derecho internacional en el orden presente.

La investigadora del organismo regional alertó sobre los considerables obstáculos que afrontan los países en desarrollo en el actual escenario transaccional. Martínez se preguntó qué margen tiene Latinoamérica como región frente a la paulatina pérdida de capacidad negociadora conjunta y el repliegue estratégico impuesto por las grandes potencias en el hemisferio occidental.

Iberoamérica ante las potencias

La docente latinoamericana subrayó la necesidad de conservar el diálogo técnico frente a la polarización que amenaza la estabilidad democrática. Martínez argumentó con firmeza que la cooperación "es la única salida que tenemos para fortalecer nuestras instituciones". Una reivindicación del papel de Iberoamérica como puente natural de entendimiento y desarrollo productivo sostenible.

Durante esta mesa redonda, los participantes enfatizaron además la relevancia de defender el diálogo público frente a la creciente desinformación. El evento sirvió también de presentación de la publicación del tercer número de la revista Narrativas del cambio: democracia, algoritmos y poder.

Se trata de una edición especial patrocinada por la plataforma institucional que invita a construir un pacto con la verdad mediante aportaciones analíticas. Su publicación reúne veintiocho artículos clave dirigidos a reconstruir el diálogo público desde el rigor, incorporando prestigiosas firmas literarias, analistas políticos y periodistas comprometidos con la causa democrática regional.

Las reflexiones finales reafirmaron la necesidad de la cooperación internacional en tiempos de incertidumbre política global. Jabonero concluyó la sesión reivindicando que América Latina es la única región capaz de ofrecer respuestas innovadoras y renovadas frente a la quiebra del sistema multilateral, demostrando la relevancia histórica del espacio iberoamericano.

El foro acabó por concluir que, pese a las crecientes barreras burocráticas y financieras, el espacio iberoamericano mantiene viva su vocación integradora. Jabonero clausuró el acto asegurando que se requiere "capacidad de imaginación para crear mecanismos eficientes de trabajo", demostrando que una cooperación transformada conserva un horizonte lleno de esperanza.