Una treintena de mujeres ya son expertas en TIC gracias a esta iniciativa: "Todas las empresas deberían realizarla"

"Ha sido un camino largo, con dificultades, pero también muy enriquecedor para 34 mujeres valientes que ahora son unas campeonas". Así ha comenzado la ceremonia de clausura del curso Reinventa-Tech. De hecho, las palabras de su directora, María Ángeles Fernández Solana, han sido solo un pequeño prólogo para introducir toda la emoción, el talento femenino y el éxito que se ha respirado en la sede de Oracle en Castellana.

Reinventa-Tech es un programa destinado a capacitar a mujeres desempleadas en el ámbito de las nuevas tecnologías mediante formación oficial y certificación de nuevas habilidades, impactando directamente en la empleabilidad femenina. Esta iniciativa, que ha sido promovida por Oracle Women Leadership, surgió en plena pandemia y ya va por su segunda edición.

De hecho, en la mañana del lunes ha tenido lugar la ceremonia de clausura de su segundo curso, en el que más de una treintena de mujeres han celebrado la finalización de su formación y la entrada al mercado laboral. El proyecto comenzó en enero de 2023 y ha tenido una duración de 18 meses.

En este curso Reinventa-Tech se inscribieron 45 mujeres. Fernando Núñez

Esta edición de Reinventa-Tech ha contado con la participación de 45 mujeres, 10 empresas colaboradoras y 8 itinerarios formativos alternativos. Además, a lo largo del curso se apuntaron tres empresas debido al gran éxito de la iniciativa.

"Las cifras hablan solas"

"Las cifras hablan por sí solas", ha declarado María Ángeles Fernández Solana. "Ni siquiera una de cada cuatro personas especialistas en las nuevas tecnologías son mujeres y la cifra de desempleo femenino sigue siendo mayor que la de los hombres. Estos datos corroboran la necesidad y el impacto de un programa como este".

Durante su intervención, la fundadora y directora de Reinventa-Tech ha agradecido a los mentores y voluntarios su importante papel en la formación, pues "han aportado mucho calor humano y han ayudado a nuestras mujeres a que no se rindan ni tiren la toalla". También ha hecho hincapié en el apoyo de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y madrina de la iniciativa, que también ha asistido al evento.

Además, Fernández Solana ha apostado por el compromiso firme de Oracle con la igualdad y la perspectiva de género, así como en el poder transformador de este tipo de proyectos. A las mujeres que han participado en él, les ha dedicado las siguientes palabras: "El esfuerzo que habéis hecho es enorme, sois un ejemplo de resiliencia, acompañamiento, colaboración y valentía".

María Ángeles Fernández Solana es la promotora de esta iniciativa, que surgió en la pandemia. Fernando Núñez

Tras su intervención, se ha dado paso a un emotivo vídeo en el que han aparecido algunas de las participantes en el proyecto, así como sus promotores, los voluntarios que han colaborado, los mentores y otras figuras relacionadas con Reinventa-Tech.

34 campeonas

En la clausura del curso de Oracle Women Leadership ellas han tenido gran protagonismo: las mujeres que han participado en él, han sido las principales actrices de esta función. De hecho, cuatro de ellas han subido al escenario a contar sus propias experiencias. De esta manera, el público ha podido hacerse una idea de cómo ha ido este curso a través de las sensaciones de Yurena, María, Mari Mar y Marina.

Yurena, María, Mari Mar y Marina han contado sus experiencias ante los asistentes. Fernando Núñez

"Mi marido y yo empezamos la carrera el mismo año. Él progresaba con éxito en su vida laboral, pero yo no tenía las mismas oportunidades. Fue David quien me habló de este proyecto y pronto me di cuenta de que estaba hecho para mí", comenta Yurena Cuenca, una de las participantes.

Por su parte, Mari Mar Ortega ha contado que se apuntó a esta iniciativa porque, cuando la despidieron en su trabajo, pensaba que nunca más iba a encontrar un sitio en el mercado laboral. Sin embargo, Reinventa-Tech le ha hecho cambiar de opinión. "Me he preguntado muchas veces si valía la pena seguir. Tenía que compaginar horas de estudios, atender a mi hijo, la casa, mi madre… He ganado confianza en mí misma y quiero ser un ejemplo para mis hijos", explica.

Además, todas las participantes han querido agradecer la labor de los voluntarios y colaboradores. También se han acordado de algunas de sus compañeras, que todavía no han podido encontrar trabajo, pero que están seguras "de que hallarán un puesto ideal para ellas porque son mujeres muy valiosas", como ha comentado Mari Mar Ortega.

Sánchez de Lara, madrina

La abogada, activista y vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, ha asistido al evento en calidad de madrina de la iniciativa. Durante su intervención, en la que se le ha notado claramente emocionada, se ha mostrado orgullosa de participar. Además, ha deseado que "ojalá otras empresas copien estas iniciativas".

Cruz Sánchez de Lara es la madrina de esta iniciativa. Fernando Núñez

"Hay un prejuicio que no soy capaz de superar: no soporto a la gente que no valora las oportunidades. Todas las que estáis aquí sois personas que habéis aprovechado las oportunidades, y eso os hace grandes. Seguid en ese camino y juntas podremos cambiar las cosas. La igualdad no es una cosa por la que tengamos que trabajar solo las mujeres. Además, no está hecha para separarnos, sino para unirnos", ha reflexionado la editora de Magas y ENCLAVE ODS.

Por último, Cruz Sánchez de Lara ha invitado a las mujeres a que eliminen de su cabeza el 'síndrome del impostor' y que apuesten por ellas mismas. También, ha hecho hincapié en la necesidad de una formación de calidad: "La vida en todas las profesiones es formación continua por la tecnología, pero hay momentos en los que toca creer en ti y sentir que la oportunidad es para ti".

"Todos ganamos"

Al acto también han acudido Mireia y Carmen, representantes de Abast y TCS, dos empresas participantes. Mireia, por su parte, ha destacado el doble beneficio de este proyecto. Así lo ha argumentado: "Vosotras ganáis un puesto de trabajo y nosotros personal de calidad. Tenéis las capacidades que busca una empresa. Sois unas valientes, muchas gracias".

En el caso de Carmen, ha explicado que, tras asistir al acto de clausura del primer curso de Reinventa-Tech, se plantearon participar en el siguiente. Y así hicieron: "Va en línea con los objetivos de nuestra empresa para reducir la brecha salarial y garantizar más igualdad. Creemos en el programa, aunque no es un camino fácil para las empresas, pero el resultado es tan bueno que hemos decidido apostar por ello".

_DSC9635 Fernando Núñez

El director general de Oracle, Albert Triola, ha sido el encargado de cerrar el curso de Reinventa-Tech. Este ha dado las gracias a las participantes por "contar sus experiencias, algunas muy personales, y emocionar a todos los asistentes". Así se ha referido a las mujeres participantes: "Sois referentes para muchas personas y nos lo habéis demostrado. Con vuestra pasión, energía y cariño, lo podéis conseguir todo. Ya podemos eliminar la palabra 'imposible' del diccionario".