Reinventa-Tech, el rompedor programa de Oracle para formar a mujeres con vocación STEM

Lo que comenzó como un programa de reinserción social acabó transformado en un proyecto de reinvención laboral. Oracle, a través de su rompedora iniciativa de formación STEM Reinventa-Tech, seleccionó a 20 mujeres que querían cambiar su perfil profesional y aprender una carrera IT (Information Technology). Muchas de ellas no venían del sector tecnológico: había profesionales en paro sin ningún contacto con el universo STEM, expertas en marketing que anhelaban dar un impulso a su carrera o madres que habían perdido su trabajo por culpa de pandemia y necesitaban reciclarse.

El objetivo, según Albert Triola, Country Leader de Oracle, era que todas ellas diesen un giro en sus vidas y aprendiesen una profesión en la que aún hoy existe una brecha de género abismal. Él y su equipo quieren reducirla. Por eso el proyecto se realizó en el marco del Oracle Women's Leadership, un movimiento que busca fomentar el liderazgo de los perfiles femeninos. "Fue un proyecto loco, fascinante, todo realizado durante la pandemia, cerrados en casa", explicó Triola durante el acto de clausura de la primera edición de Reinventa-Tech, al que acudieron para "graduarse" las 20 afortunadas, de las cuales 17 de ya tienen su nuevo puesto de trabajo en empresas, algunas partners de Oracle, dedicadas al sector tecnológico.

"Buscábamos a personas que no tuvieran experiencia, lo que era un triple salto mortal. Entrevistamos a más de 100 mujeres y seleccionamos a 20 para que pasaran por el programa de formación y certificación", explica Triola. Acompañados de alrededor de 60 mentores, las seleccionadas se involucraron en cuerpo y alma en una formación intensiva de casi un año. Cada una de ellas acabó en una de las cuatro ramas tecnológicas de formación para las que fueron seleccionadas: desarrolladoras Java, marketing digital, analista de datos y científica de datos y operadoras de base de datos y cloud.

Mujeres reinventadas

"Para mí ha sido muy emocionante porque era algo que estaba buscando. Quería introducirme en el sector tecnológico: es un campo con gran demanda en el que las mujeres tenemos poca presencia", explica Gloria Cañete, una de las "reinventadas". "Yo me licencié en marketing y dirección comercial y trabajaba como responsable de comunicación. Ahora mismo estoy en el departamento técnico de Abast y gestiono bases de datos", explica en declaraciones recogidas por ENCLAVE ODS.

Cartel promocional de la iniciativa 'Reinventa-Tech' Oracle

Cañete recuerda que tanto ella como muchas de sus compañeras no habían estudiado carreras STEM: "No todas veníamos de este sector ni teníamos bagaje técnico". Sin embargo, cada una aprendió a desenvolverse con soltura a través de la dedicación y el esfuerzo, principalmente gracias al empeño que pusieron tanto ellas como sus mentores durante el programa de formación y certificación.

"A todas nos unía que estábamos en una situación complicada, que teníamos muchas ganas de aprender y que queríamos reincorporarnos al mundo laboral", señala Marilyne Thomas, una de las veinte afortunadas formadas por Reinventa-Tech. "Yo trabajaba en turismo, en la parte aérea, y me quedé en paro tras volver de baja materna por culpa de la Covid-19. Fue un golpe súper duro", recuerda. "Muchas no teníamos conocimientos de base. Tuvimos dudas, algunos fracasos, hubo momentos muy difíciles, pero gracias a nuestros mentores, al esfuerzo común y a la unión entre nosotras seguimos luchando y lo logramos", confiesa con una enorme sonrisa que le cruza el rostro.

"Tras un año estamos reinventadas y somos más valientes y más resilientes al cambio", explica Marilyne Thomas

"En mi caso ahora trabajo en una empresa de fertilizantes en un puesto de inteligencia de negocio. Llevo una parte estratégica y otra de business intelligence. Soy responsable de la rama europea", recuerda Thomas. "Tras un año estamos reinventadas en empresas distintas, con conocimientos diferentes. Somos más valientes y más resilientes al cambio. Y, obviamente, estamos muy agradecidas a Oracle".

Flavia Gotuzzo es uno de los perfiles más veteranos que ha pasado por el programa. Es una de las tres mujeres formadas por Oracle que aún no ha encontrado un trabajo STEM, aunque, al igual que sus compañeras, ha cumplido su intensa formación en Reinventa-Tech y está a la espera de acabar en una empresa tecnológica. "En el 2020, debido a la pandemia, tuve que cerrar mi negocio de trajes de gitana en Córdoba y una empresa familiar en Perú. Una empresa que había formado mi madre hace cuarenta años", explica mientras las lágrimas le inundan los ojos y le quiebran la voz.

"Me encontraba físicamente cansada y triste. Cuando una amiga me comenta el programa Reinventa-Tech de Oracle dije que sí. Necesitaba cambiar, retarme a mí misma. Estaba segura de que podía lograrlo. Nunca olvidaré la entrevista en la que me dijeron que necesitaban mi compromiso. 'Serán cuatro horas al día de estudio durante seis meses', me dijeron. Fueron seis horas y once meses (risas cómplices del público), pero valió la pena cada minuto".

Cruz Sánchez de Lara, madrina del proyecto

Tras las intervenciones de Albert Triola, Mª Ángeles Fernández Solana, directora del programa Reinventa-Tech, y algunas de las alumnas formadas, la vicepresidenta del periódico EL ESPAÑOL y editora de ENCLAVE ODS, Cruz Sánchez de Lara, subió al púlpito a dar cierre al evento. Oracle la ha nombrado madrina de la próxima generación de alumnas del programa formativo. "Para mí es un honor y un privilegio acompañaros en este día de vuestra certificación", arrancó frente al público.

"Es un proyecto precioso. Creo que lo que estamos haciendo es muy importante, y los medios tenemos una responsabilidad. No podemos exigírsela sólo a las empresas y no involucrarnos nosotros a la hora de contar cómo se cambia el mundo a través de la iniciativa privada. Todo lo que estáis haciendo aquí son ODS: educación de calidad (ODS 4), igualdad de género (ODS 5) y reducción de las desigualdades (ODS 10). Vosotras formáis parte de todo ello [...] Debéis trasladar este impacto a las demás. Demostrar que se puede y que lograrlo supone un verdadero esfuerzo. El motor de la vida es la ilusión y el entusiasmo, y sin ello no vamos a ningún sitio".

Cruz Sánchez de Lara durante el acto de clausura del evento Reinventa-Tech David G. Maciejewski El Español

"Todos hemos aprendido que en el liderazgo femenino hay una fórmula que siempre funciona: cuando sumamos, multiplicamos", continuó. "La energía de todas, cuando queremos construir algo, hace que se genere un clima de solidaridad como el que hoy hemos visto. Crear familia, comunidad, equipo. [...] Os miro y veo a mujeres valientes, universitarias, experimentadas. Cuando la vida os ha dado la espalda no habéis esperado a que la suerte venga a buscaros, sino que habéis aprovechado la oportunidad".

Finalmente, la vicepresidenta de EL ESPAÑOL ha concluido el encuentro con una cita de la filósofa Simone de Beauvoir, la gran musa del feminismo: "No olvidéis jamás que bastará una crisis económica, política o religiosa para que los derechos de las mujeres se vean cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos: debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Y eso debéis hacer", reclamó. "Tenéis que seguir dando testimonio porque la sociedad debe saber que los cambios son posibles".

