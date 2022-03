Covidrobots, blockchain y asistencia médica en Ucrania: la meteórica carrera de Sandra Figaredo

Sandra Figaredo es directora de Alianzas Estratégicas en Manpower Group. También fue una de las mujeres que hizo posible el proyecto 'covidrobots' en lo peor de la pandemia. El 13 de marzo de 2020, cuando la crisis de la Covid-19 sumía al país en un ambiente de pesadilla e incertidumbre, ella y un equipo de cuatro personas iniciaron una carrera contrarreloj para traer a los hospitales españoles varios súper robots capaces de realizar 2.400 tests PCR al día. Salvaron la vida de miles de personas.

La pandemia aún no ha acabado, y los robots aún siguen vigentes en algunos de los hospitales a los que fueron donados. Sin embargo, el coronavirus ha dado pie a una crisis aún mayor: la invasión de Ucrania. Figaredo ya está al pie del cañón y tiene en marcha un proyecto para ayudar a la asistencia médica en Ucrania para médicos y personal sanitario en Ucrania.

Su carrera no sólo de circunscribe al ámbito altruista: ella también es un ejemplo de de superacón en el sector STEM. Durante los desayunos organizados por ENCLAVE ODS y EL ESPAÑOL, Figaredo nos recordaba su compromiso con la igualdad de género en las STEM y recordaba que, históricamente, "las mujeres no habían tenido accesoa la educación. De ellas se esperaba que fueran buenas madres, y siempre en el ámbito privado. Este país tuvo una dictadura y hasta las mujeres de la Policía y de la Guardia Civil tuvieron que ir a los tribunales para acceder a sus empleos". Gracias a Dios, todo eso ha cambiado. Perfiles como el suyo dan cuenta de ello, aunque aún quede mucho camino por recorrer.

¿A qué te dedicas exactamente? ¿Cómo es el día a día en tu trabajo?

Yo soy experta en asuntos públicos y relaciones institucionales y corporativas. He tenido la oportunidad de trabajar en los parlamentos tanto de España como en el Europeo, en la AGE, pero también una gran parte de mi vida en el sector privado. Eso me ha permitido conocer las necesidades y soluciones que tiene tanto el sector privado como el público. Actualmente trabajo en Manpower Group y Experis, en la oficina Next Gen que tiene la compañía y lidero el hub Agentes del Cambio, un herramienta de participación y colaboración en la que se realizan alianzas entre las empresas para llevar a cabo proyectos que puedan ser susceptibles de presentación a fondos europeos. Esta idea surgió porque las empresas deben colaborar para poder ser más eficaces y eficientes en el uso de sus recursos y llegar a la administración con una voz/proyecto único.

¿Cuáles son los proyectos más innovadores más recientes que destacarías como relevantes?

Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto para la transformación digital de las pymes, la atracción de talento, la preparación del mismo y hacer empleables a las personas. En el caso de las pymes, sabemos la dificultad de ejecución de los fondos europeos, por lo que parte del proyecto consiste en que se puedan llevar a cabo de la forma más eficiente y rápida posible y facilitar a los organismos intermedios, a las administraciones, pero también a las pymes, toda la tramitación y transformación digital. Otra de las alianzas que en las que estamos trabajando, son proyectos que tiene que ver con la educación, la formación y la modernización de los servicios de empleo.

¿En qué sentido se pueden modernizar estos servicios?

Aplicando nuestra experiencia en el ámbito de la formación y en el de la orientación. Los programas de orientación (outplancement) que tiene mi compañía logran un alto nivel de empleabilidad, de hasta un 87%. Si fuéramos capaces de llevar esto al sector público y a los orientadores y se pudiera hacer un seguimiento de las personas en los itinerarios formativos que necesitan, tanto en la capacitación digital como en capacitación de habilidades, se podría incrementar fácilmente la empleabilidad. Por ejemplo, fomentando programas de formación ad hoc que nos piden muchas empresas para sus negocios: una formación con un compromiso de contratación.

Como sociedad tecnológica que aún tiene que hacer muchos avances en temas de digitalización, ¿en que crees que hay aún serias deficiencia?

En España el sistema educativo tiene algunas carencias o que no se ha podido adaptar a las necesidades del mercado laboral. Es muy importante que se de una colaboración público-privada, ya que en el sector privado los avances son más rápidos y esto, en términos de traspaso de conocimiento, puede facilitar al profesorado una mejor y más rápida actualización de las materias que imparten y de las nuevas que tienen que llevar a cabo. Hace poco leía en algún informe que el 98% del profesorado universitario no había sabido implicar la tecnología en sus asignaturas. ¿Cómo va a haber entonces una transferencia del profesorado al alumnado?

Entonces crees que en parte los problemas vienen del sistema educativo...

Hace muy poco hablaba con un amigo americano, que pasó su último año de carrera en una universidad pública española, y claro, me decía sorprendido que le resultaba muy raro que no hubiese debates. Yo creo que tiene que haber una mayor participación por parte del alumnado, plantear problemas y fomentar la parte práctica en el sistema educativo. Que los estudiantes participen y se promueva el emprendimiento. Hoy en día los jóvenes prefieren hacer una oposición que abrir su propio negocio. Este tipo de cuestiones se tienen que tratar desde edades tempranas, hay algunas iniciativas, como la Junior Achievement con los que participamos, donde a adolescentes de 14 años se les fomenta la cultura del emprendimiento y motiva para que hagan proyectos en los que busquen soluciones a problemas existentes desde el punto de vista del emprendimiento con el objetivo de lanzar sus propias startups.

¿Por qué crees que existen estas carencias?

Porque todo esto es muy difícil de cambiar, ya que implica una transformación en términos culturales. Lo único "bueno" que nos ha traído la pandemia es que nos ha obligado a realizar una serie de cambios, de forma más rápida en el ámbito de la digitalización y en la búsqueda de soluciones para adaptarnos a nuevas realidades. Se ha acelerado el proceso de lo que íbamos a cambiar en 10 años a 5 años. Si queremos ser competitivos en un mundo totalmente digital vamos a tener que estar preparados, y quien no lo esté no va poder competir el mercado laboral. Ya lo estamos viendo en los sueldos: estamos compitiendo con empresas de Estados Unidos que ofrecen 350.000 euros a un ingeniero, algo que en Europa y más dentro de nuestro país no es tan factible, por lo que estamos asistiendo a una competición por conseguir los perfiles más demandados.

Uno de los proyectos altuistas en los que participaste es 'covidrobots'. ¿En qué consiste?

Pues mira, el proyecto Covidrobots surge de cuatro personas con las que trabajé: Andreu Veà, Javier Colás, Rocío Martínez y María Parga. Somos cinco profesionales que contemplamos cómo llegaba la pandemia y sentimos que cada uno de nosotros tenía una responsabilidad individual. Rocío nos comentó de que se debía aumentar la capacidad de diagnóstico por PCR a la población y la escasez de reactivos, kits, que utilizaban los robots normalmente en los hospitales. Con lo cual teníamos que buscar una tecnología open source, que permitiera automatizar estas tareas y fuese compatible con cualquier tipo de reactivo y pudiera realizarse el procesamiento de muestras PCR. Nos pusimos en marcha para conseguir desde la financiación, logística, tramitación administrativas de aduanas, donaciones, contratación de ingenieros… y así logramos llevar 195 robots a 18 hospitales de referencia en España. Son estaciones robotizadas que conseguimos llevar en 4 meses, todo en un ecosistema de cierre total, durante el confinamiento principalmente.

¿Cómo fue el proceso?

Comenzamos el 13 de marzo de 2020. Las primeras estaciones robotizadas llegaron el 3 de abril a los hospitales de Barcelona, al Vall d'Hebron, Clinic, y de Madrid, al Instituto Carlos III, que se portó fenomenal porque también hizo de importador, y a La Paz. Los hospitales estaban devastados por el contagio del personal. Pero a raíz de una entrevista en un gran medio de comunicación, después de traer esas primeras estaciones robotizadas, surgieron más donaciones y dijimos: 'Adelante, tenemos que traer el máximo número de estaciones robotizadas a este país para ayudar a los hospitales'. Las empresas que participaron creyeron en el proyecto y nos dejaron el dinero para financiar con hasta 7 millones de euros la compra, logística, puesta en marcha, mantenimiento de los covidorobots. Entre ellos participaron el Marlin Properties (quien fueron los primeros en prestarnos ayuda económica), Banco Santander, LLYC, ManpowerGroup, Línea Aseguradora Directa, Telefónica, Apple, Endesa y otras fundaciones, incluso me acuerdo que una empresa muy pequeña, Auren, también realizó una donación muy importante. Evidentemente sin Inditex, no hubiese sido posible trasladar por tierra, mar y aire todos los robots.

Imagino que el duro esfuerzo dio sus frutos...

En los primeros cuatro meses trabajamos una media de 18 horas diarias. Por eso te digo que no sólamente afectó a nuestras relaciones personales, sino también a nuestra salud. Luego, el Parlamento Europeo nos realizó un reconocimiento y nos colocó entre los diez mejores proyectos realizados por la sociedad civil en la Unión Europea en plena pandemia.

Tú también has contribuido a pulir el Pacto de Estado de Violencia de Género y de Igualdad Laboral. ¿Cuáles son esas contribuciones?

El Pacto de Estado de Violencia de Género fue importante porque fue consensuado por todos los grupos parlamentarios. Lleva 292 medidas estructuradas en 10 ejes; unas medidas que afectan a todas las administraciones, tanto a las locales como a las autonómicas o nacionales. Mi participación fue a través de la Secretaría de Estado de Igualdad, y se pusieron en marchas las transferencias del primer reparto del pacto a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Desde mi experiencia en el ámbito de la administración coordiné el trabajo con otros ministerios, mientras que desde la tecnología lo que hice fue proponer a la delegación de gobierno para la violencia de género una prueba de concepto para mejorar el seguimiento en la trazabilidad de las medidas con la tecnología blockchain. Principalmente porque los recursos, tanto humanos como tecnológicos, son escasos y necesitamos tener algún tipo de tecnología que automatice la trazabilidad de las medidas sin tener que estar llamando a las personas que tienen que justificar la aplicación de las medidas.

Igualdad total entre hombre y mujeres, ¿verdad?

Efectivamente. Para nosotros era importante establecer que los permisos por nacimiento y cuidados del menor fuesen obligatorios para ambos géneros o para ambos progenitores, de manera que las mujeres no perdiesen ese tren. A partir del 1 de enero de 2021 son 16 semanas, 6 obligatorias, y las 10 semanas restantes son seis semanas obligatorias ininterrumpidas, es decir, para el hombre y para la mujer. También vimos que en este Real Drecto lo que establecimos es que hay muchos tipos de familia y tiene que incluir a ambos progenitores. Para nosotros era muy importante la obligatoriedad, es decir, que los permisos fuesen ininterrumpidos, sobre todo en las 6 primeras semanas, y que los cuidados sean corresponsables.

Tú perteneces al sector STEM. ¿Cómo podemos impulsar que haya más mujeres en la ciencia y en la tecnología?

Existe una infrarrepresentación de las mujeres en las disciplinas STEM, pero no sólo es en España sino en toda la Unión Europea y el mundo. Yo siempre cuento una anécdota: en los años 80, empresas como IBM tenían un gran número de mujeres en ingeniería informática. Entonces, en el año 1984, empiezan a llegar los ordenadores de sobremesa a las casas y es aquí cuando llegan a los ordenadores juegos que se enfocan principalmente para los niños, recuerdo jugar alguno en el Spectrum, Las niñas se fueron apartando y esto que ha reflejado algún estudio en EEUU, nos hace ver cómo el desarrollo de la tecnología no tiene en cuenta la perspectiva de género.

Cuando participé en la elaboración del Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, una de las cosas que mencionamos en la exposición de motivos, es que las mujeres no nos podemos perder la Revolución 4.0. Por eso, se estableciron, medidas como que haya unos planes de igualdad con 9 materias obligatorias, pero además en esa brecha que se intenta cerrar tanto salarial como en las carreras STEM se establecen los permisos de los que antes hablábamos, para evitar que siempre sean las mujeres a las que penaliza la maternidad y que además en el caso de las mujeres STEM no pierdan sus carreras respecto a sus compañeros.

¿La infrarrepresentación es transversal a todas?

No en todas las disciplinas STEM hay tanta infrarrepresentación. Es decir, en aquellas disciplinas en las STEM relacionadas con enfocadas a la sanidad o los cuidados, hay un porcentaje prácticamente similar de hombres y mujeres, como igualmente ocurre en el área de las matemáticas.

¿Y dónde está el problema?

Principalmente son los estereotipos de género, que afectan desde los momentos más tempranos en la educación de las niñas, la falta de visibilidad a referentes más actuales con los que sentirse identificadas. También creo que cómo se imparten las disciplinas STEM no se hacen atractivas. Debemos promover más la visión práctica de la tecnología y las ciencias. Hacerles ver a los/as pequeños/as no solamente cómo se consume la tecnología, es decir ser simples usuarios/as, sino también cómo se desarrolla y para qué sirve, y cómo pueden cambiar el mundo que les rodea.

¿La ultraderecha pone en peligro los avances conseguidos?

Es evidente que las posiciones de extrema derecha no favorecen, o no quieren favorecer, a la igualdad de género. Sí que se ha visto un retroceso. Pero también hemos sufrido un retroceso por la pandemia. Y ahí nos hemos dado cuenta que durante el confinamiento, sobre todo, ha habido un aumento de la desigualdad entre géneros y la discriminación de la mujer. O sea, son muchos los indicadores que por parte de organismos como la Organización Mundial de la Salud, ONU Mujeres, estudios de la CE, del Foro Económico Mundial o incluso de nuestra propia Agencia Tributaria, han alertado de los retrocesos.

El cuidado, al final, bien por el teletrabajo, bien porque los ERTES han afectado mucho más a las mujeres, al final el cuidado ha recaído aún más en las mujeres. El Fondo de Población de la ONU decía que durante los períodos de confinamiento también la violencia de género aumentó un 20%. Estimó que por cada tres meses que continuaran las medidas de confinamiento, 15 millones de mujeres sufrirían violencia de género en sus hogares. Esto no nos lo podemos permitir y mucho menos decir que no existe.

¿El mundo sería mejor si gobernaran mujeres?

(Risas) Yo creo que llegaríamos a más acuerdos y no a guerras. Durante la pandemia se publicaron y reconocieron que los mejores gobiernos que supieron gestionar la pandemia fueron los presididos por mujeres. Y bueno, yo creo que las mujeres siempre estamos dispuestas a dialogar y ser lo más eficaces y eficientes posibles. Debemos demostrar permanentemente nuestra valía. Hay otra parte de población a la que no se le cuestiona. Las mujeres deben ocupar los puestos de toma de decisiones y competir, como es de sentido común, en igualdad de oportunidades con los hombres.

