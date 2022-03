Los secretos de la carrera de Pilar López, líder STEM, VP de Microsoft y consejera de Inditex

Pilar López (Microsoft) no usa el “usted” con apenas nadie, salvo si se trata de un protocolo obligado, y aún así le cuesta. Lo cierto es que normalmente trabaja en inglés y en ese idioma no existe ninguna diferencia entre el you singular y el you plural. De hecho, durante la entrevista queda claro que es justamente la primera persona del plural la que se ha convertido en la clave de su carrera.

En algún momento de su niñez, explica a magasIN, “quería ser médico, con la idea de salvar personas. Luego, a medida que pasaba el tiempo, me fui enfocando más a la empresa”. Ella siempre ha tenido una relación muy directa con el “para qué” de sus posiciones y el concepto de “visión”. Para López, “identificarte con los valores o la misión de una compañía se convierte inevitablemente en la razón por la que vas a trabajar todos los días”.

“Soy de Astorga, que es una ciudad pequeña”, recuerda animadamente, “y mis padres tenían su propio negocio y mi madre trabajaba en él. Ambos habían sido las dos primeras personas de sus familias que habían ido a la universidad”. Criada en esa cultura del esfuerzo, se decantó por estudiar Finanzas en la Universidad de Comillas y pronto se interesó por la banca.

Pilar López de Microsoft

“Empecé mi carrera en banca de inversión en JP Morgan, a finales de los años noventa”, relata Pilar López. "Fe una época espectacular y llegué a ser vicepresidente”. Describe una agenda trepidante “entre Madrid, Londres y Nueva York”, y explica cómo fue ahí “la primera vez que tuve que gestionar un equipo. De repente te das cuenta de que no es sólo tu carrera, sino que tus decisiones también impactan en el bienestar del equipo: esto va más allá de una responsabilidad individual, porque tengo impacto sobre la carrera de las personas”.

Comenta con ironía cómo “cuando empecé a trabajar, no existía el email, incluso no existí el teléfono móvil”. Resuena en su memoria una época en las que “las comunicaciones eran con papel y fax". Y exclama: "¡La cantidad de papel que había en el banco, en una sala de trading! Había tecnología, la mayor que era posible, pero la cantidad de papel que había era increíble si lo piensas ahora”.

Primer contacto inmersivo con la tecnología

Su contacto con la tecnología de un modo inmersivo ocurre cuando llega “a Telefónica en el año 1999”, en la época precisamente del boom de las comunicaciones, que supuso “la revolución de la tecnología móvil, el primer ejemplo de democratización de la tecnología. De repente tenías como persona más tecnología de la que nunca nadie había tenido a su disposición. Era realmente la primera vez que se ponía a disposición de la gente”.

En los planes de expansión y crecimiento que manejaba “me di cuenta de que el impacto iba a ser enorme”. Algo que entonces parecía de ciencia ficción era por ejemplo “la videollamada y la telepresencia, era algo como de la NASA”, bromea. "Para tener una videollamada había varios técnicos que la tenían que poner en marcha: piensa hoy en que tenemos esa posibilidad solo con tocar un botón”.

"Ser un líder empático es clave, es un aspecto fundamental para liderar equipos"

Acaba de cumplir siete años en Microsoft: "Me incorporé para llevar el equipo de España”. Ya había sido Directora Financiera en Telefónica, y su objetivo de carrera era tener un puesto de gestión. "Para ello tenía que irme a una compañía en la que apostaran por mí. En realidad estuve en ese rol hasta el año pasado, que me moví a un rol europeo”, explica.

Actualmente su responsabilidad es, textualmente, la de “Western Europe, VP” y está a cargo de 14 países, desde España o Portugal a los países nórdicos o Finlandia. “Soy la responsable de operaciones, ventas y marketing, en muy estrecha colaboración con la presidenta de la región”, aclara, señalando a su jefa, un tándem femenino de altos vuelos.

Respecto a cómo gestionar las épocas de incertidumbre, explica cómo “tienes que estar en contacto directo con la realidad. Ahora mismo estamos en una que no nos gusta a nadie. También tienes que ser capaz de separarte un poco, mirarlo desde fuera, pensar, reflexionar y pasar a la acción”. Para ella, aunque la época actual no parece indicarlo, “ser un líder empático es clave, es un aspecto fundamental para liderar equipos: estar en contacto con tu gente”.

Pilar López, VP de Microsoft, sentada en un sofá

Sobre la pregunta de si existe un liderazgo femenino como tal, explica que en su opinión “existe talento, existe liderazgo, con independencia de la raza, del género, del sexo”. Sin embargo, la situación actual del mundo corporativo y de la tecnología “no representa desde el punto de vista de género la realidad de la sociedad”, por eso debe seguir poniéndose, en su opinión, el foco en el liderazgo femenino.

En relación a las y los líderes que ha conocido, no podría mencionar a una única persona que la haya, pero sí que recuerda que “ha habido hombres que me han apoyado mucho, que además son más y son líderes impresionantes y rol models”. López no entiende el equilibrio entre profesional y personal como un “balance” ni le gusta especialmente esa palabra, sino como “una integración”. En paralelo a su actividad como líder de Microsoft, “mi primer puesto con consejera independiente fue en una compañía que no tenía que ver con mi empleador, Wolseley”.

Ahí aprendió “el valor que puedes aportar en paralelo al día a dia”. Ya estando en Microsoft se convirtió “en consejera independiente de Inditex, que para todos los españolas y españoles es un referente y ahí estoy desde hace unos años. Dice mucho de las empresas que permiten que sus directivos y líderes puedan dedicar una parte de su tiempo a algo que no tiene nada que ver y se establezcan los mecanismos para que sea así”.

La cultura de Microsoft

Para ella, Microsoft tiene “una cultura empresarial muy positiva: hablamos de una misión definida como to empower every person and every organization on the planet to achieve more. Con esa perspectiva en mente, por ejemplo, está implícita la perspectiva global, no sólo de las grandes ciudades, no sólo de determinadas comunidades autónomas, no sólo de algunos países, sino totalmente mundial”.

Sobre el futuro, comparte con MagasIN varias tendencias: la primera, la vuelta híbrida a las oficinas: “Ninguno sabemos cómo es el futuro del trabajo. La sensibilidad ha cambiado y no vamos a volver como antes, pero se hace necesario que nuestra tecnología haga posible esa flexibilidad y esa conexión”.

"El talento digital es lo que va a determinar el futuro de países o sociedades"

Otro elemento clave en el mundo empresarial, es “el poder de los datos", que va a estar aún más presente, va a determinar ganadores y perdedores en cada sector, "especialmente en las compañías tecnológicas que tienen que asegurar la seguridad". También abre, sin embargo, un futuro de “organizaciones hiperconectadas”.

López habla de “llevar la Inteligencia Artificial (IA) a cualquiera de nuestros empleados, líderes, o colaboradores”. Asimismo, señala que hay un elemento claramente fundamental, “la mejora de la experiencia con independencia del dispositivo y de la plataforma”. Y no sólo se refiere al gaming: “Hablamos del metaverso y de la experiencia digital y física llevada a un nivel más: una experiencia completa con independencia del dispositivo”.

Por último, menciona una tendencia, transversal a las tres, que afecta a las personas que quieran estar muy presentes en el futuro: "El talento digital es lo que va a determinar el futuro de países o sociedades”, puesto que “casi en cualquier posición se va a requerir muchísimo talento digital”, concluye, subrayando la importancia de vivir en un futurible de posibilidades STEM realmente muy cercanas.

