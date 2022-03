Las líderes españolas, invisibilizadas: solo son mencionadas 1 de cada 3 veces en las redes sociales

Hay un refrán que dice que de lo que no se habla, no existe. Hay ámbitos en los que cada vez hay más presencia femenina, pero si no se habla de ellas, si no se convierten en referentes, de poco puede servir en el avance de la igualdad. En España, las líderes femeninas están infrarrepresentadas en la conversación social y son citadas en poco más de 1 de cada 3 mensajes (38%).

La invisibilización no solo tiene un impacto negativo en la inspiración de jóvenes y adolescentes para desarrollar todo su potencial, sino también en el abandono total o parcial de la carrera profesional de mujeres en momentos complejos de conciliar como la maternidad o el cuidado de mayores. Todo ello sin contar la pérdida de talento que afecta directamente a las empresas. Esta es una de las principales conclusiones del informe Mujeres líderes en el umbral de la visibilidad. Análisis de la conversación digital sobre referentes en la política, la empresa y el periodismo, elaborado por LLYC.

Para la realización del estudio, que se hará público el lunes, LLYC ha estudiado la conversación en Twitter de un año los perfiles de 360 hombres y 360 mujeres líderes en 12 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana) y de tres profesiones distintas: política, periodismo y empresa.

Su objetivo es analizar las diferencias en la atención que se presta a las mujeres, el tono y el contenido de la conversación generada en torno a ellas, frente a los hombres. Asimismo, aspira a encontrar "posibles razones por la que ellas se sitúan ante ese umbral" de invisibilización.

Para ello, el equipo de LLYC ha procesado 11,5 millones de mensajes publicados en Twitter durante un año (del uno de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022), compuestos por casi 70 millones de palabras, utilizando las técnicas de NLP (Natural Language Processing). También han empleado técnicas de análisis de sentimiento (Sentiment Analysis), con las que han hecho el análisis cualitativo que permite saber si hay una valoración positiva, negativa o neutral de los mensajes dirigidos a líderes masculinos y femeninos.

"El informe es fruto de nuestra convicción de que la visibilidad del talento femenino es un acelerador de la igualdad, porque normaliza la presencia de mujeres en todos los sectores y disciplinas, facilita referentes para nuevas generaciones y promueve modelos de éxito y liderazgo diversos", ha expuesto Luisa García, Socia y CEO Europa de LLYC, a través de un comunicado. "Este análisis se lanza a la búsqueda de respuestas a por qué muchas mujeres no se deciden a traspasar el umbral de la visibilidad".

De media en los 12 países analizados, solo 1 de cada 4 mensajes (25,76%) hace referencia o es sobre mujeres. Los países a la cola del listado son Portugal (donde se las menciona en el 17,1% de los mensajes), Estados Unidos (18,3%) y Ecuador (19,5%). A la cabeza de la visibilidad se encuentran Perú (50,6%) y Panamá (47,2%). Asimismo, LLYC subraya la excepcionalidad de República Dominicana, con un 71,5% de mensajes emitidos sobre mujeres.

Empresarias, menos mencionadas

En España, son sin duda las líderes empresarias las menos mencionadas en la conversación. Aparecen únicamente en el 20% de los mensajes de su sector. Así, del total de la conversación en España, solo 1 de cada 200 mensajes se refiere a empresarias.

Por el contrario, son las más mencionadas por su imagen (un 150% más que ellos), un dato que revela el machismo todavía imperante en la sociedad al destacar a la mujer más por su aspecto que su liderazgo o talento.

En lo que respecta al tono de la conversación, ellas reciben entre un 30 y un 50% menos de insultos y términos malsonantes. No obstante, las mujeres que ejercen posiciones de liderazgo y control son definidas con cualidades como "amargadas, frustradas y enfadadas" y con un sentimiento de entre un 66 y un 100% más de negatividad que hacia ellos.

Políticas y sexualidad

El 70% del total de la conversación analizada versa sobre políticos y políticas. Además, España cuenta con mayoría de mujeres ministras, por lo que se podría pensar que hay una cierta igualdad en relación a su aparición en las conversaciones, pero no. Pese a todo, ellas solo representan el 38% de la conversación.

El informe desliza la hipótesis de que se deba a que hay mayoría de hombres con una posición de líder de partido, así como su mayor representación parlamentaria y actividad pública.

Sobre el tono, las políticas son tachadas de un carácter impulsivo y caótico: confusión, falta de disciplina e histeria reciben una negatividad de entre un 20 y un 53% mayor que cuando se refiere a ellos. Además, la sexualidad está presente un 140% más en ellas que en sus colegas masculinos.

Periodistas, las más visibles

El periodismo y la comunicación es un sector muy feminizado, por lo que su mayor visibilidad pública se traslada a la conversación social. Las periodistas españolas son las que más protagonismo de las 3 profesiones tienen en los medios: son mencionadas en algo más de 2 de cada 5 mensajes en el sector (un 43% de las veces).

Sobre ellas, se habla en términos relativos a eficiencia, ejecución e incompetencia, por lo que se exige un sobreesfuerzo con respecto a los hombres, que se plasma en el doble de negatividad.

Características de la conversación

Aunque en algunos sectores las mujeres reciban más negatividad, el informe muestra que a los usuarios les cuesta poco felicitar a las mujeres (en un 29% más que a los hombres). Además, las conversaciones violentas se producen más entre hombres (un 28,9% de los casos de media).

No obstante, advierte del peligro de la infantilización hacia las líderes, que reciben un 64% de los mensajes con este contenido. Concretamente, "1 de cada 50 contiene expresiones que implican descrédito profesional mediante términos diminutivos e infantiles como "yupi", "guapi", "gordi" o "chuli", así como emojis de corte aniñado".

Viendo el número de veces y la forma en la que se habla de las mujeres líderes, está claro que todavía hay mucho que hacer para lograr la igualdad. En este sentido, desde LLYC aseguran que "es urgente incrementar la visibilidad de las mujeres líderes, especialmente del ámbito empresarial" porque "cuanta más presencia femenina haya en la conversación, más rápido se corrigen los sesgos de percepción".

Sigue los temas que te interesan