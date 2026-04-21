Desde los inicios de la República, el Perú ha vivido momentos difíciles: gobiernos militares, dictaduras y años de violencia subversiva. La crisis política actual comenzó a acrecentarse hace diez años y se caracteriza por la confrontación entre el Ejecutivo, el Congreso de la República y los movimientos regionales.

La facilidad con que se censura y remueve a las más altas autoridades del Gobierno, las conveniencias que ponen en segundo plano el bien común, el aumento de la corrupción y una creciente injerencia de los grupos que están fuera de la Ley en las decisiones del Gobierno. Todas manifestaciones de un grave debilitamiento democrático.

En diez años el Perú ha tenido ocho presidentes de la República, dieciocho ministros de Economía y diecinueve ministros de Educación. No es difícil imaginar las consecuencias que esta inestabilidad trae para la inversión y el crecimiento económico, el desarrollo social, la institucionalidad y la sostenibilidad de las políticas públicas y el bienestar ciudadano.

La economía va por un camino diferente: crece con tasas superiores al promedio latinoamericano, aunque a la mitad de lo que lo hicieron en los primeros quince años de este siglo. La inflación y el tipo de cambio monetario están bien regulados.

El Informe 2024. La democracia resiliente advierte que la democracia peruana muestra un retroceso mayor que el promedio de América Latina.

Mayoritariamente los encuestados manifiestan su desconfianza en el Gobierno, el Congreso y los partidos políticos; les preocupa que las grandes decisiones nacionales estén en manos de pocos grupos poderosos que buscan sus propios beneficios. Solo la décima parte respalda la idea de que el país progresa.

Indicadores del desarrollo de la democracia en el Perú y América Latina

Indicadores Perú América Latina Da lo mismo un gobierno autoritario que uno democrático 30% 25% La democracia puede funcionar sin partidos políticos 51% 42% La democracia puede funcionar sin el Congreso Nacional 53% 34% Se gobierna para todo el país 9% 24% Se está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio 90% 72% Confianza en el Gobierno 8% 31% Confianza en el Congreso 7% 24% Confianza en los Partidos Políticos 8% 17% Imagen de progreso en el país 11% 28%

***Fuente. Corporación Latinobarómetro. Informe Latinobarómetro 2024

Casi la mitad de los jóvenes peruanos de entre 18 a 35 años opinan que les daría lo mismo un gobierno autoritario que uno democrático, mejor si es gobernado por militares, por un líder fuerte y sin partidos políticos.

El Perú y la República Dominicana son los países donde es mayor el deseo de migrar, vivir y experimentar algo diferente, residir en un entorno social más estable y seguro, acceder a empleos, salarios y estudios profesionales que mejoren su calidad de vida.

No obstante, las muestras de la decepción y crítica sobre el comportamiento de los políticos, y el desempeño de las principales instituciones del Estado, no eliminan la visión optimista de la juventud sobre su futuro (Fundación Ebert Stiftung, 2025).

Existe una correlación entre la crisis política y el aumento de la migración hacia el exterior. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, durante los últimos diez años, 1.3 millones de peruanos se fueron y no retornaron. La mayoría de entre 18 y 45 años de edad, y el 40% profesionales y estudiantes (Forbes Staff ,2025).

Ilustración realizada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. OEI

Casi las dos terceras partes se fueron a partir del 2022, cuando la crisis política se acentuaba, al igual que la delincuencia y violencia urbana, que, además de afectar a la seguridad personal y familiar, impacta en miles de negocios que son extorsionados, son objeto de atentados y hasta se producen asesinatos al resistirse a pagar los cupos exigidos por las mafias.

La Sociedad de Comercio Exterior del Perú calcula que los migrantes al exterior se habrían duplicado entre los primeros semestres del 2024 y 2025.

No solo el Perú vive una crisis democrática; también con diferentes intensidades y características otros países. Empezar a salir de ella y caminar por nuevos rumbos requiere empezar por tomar consciencia del valor de la democracia.

A la pregunta qué entiende por democracia, formulada en la Encuesta Nacional de Hogares 2024, declararon no saber el 75% de los trabajadores independientes, el 46% por ciento de los informales, el 23% por ciento de los formales y más de la mitad de los "ninis".

Hay un consenso sobre la necesidad de revisar y fortalecer la educación ciudadana dirigida a la población escolar y a la población en general. Bien llevada estimularía la participación, el diálogo, el respeto a las ideas de otros, los acuerdos armoniosos y pacíficos, la transparencia, la sensibilidad respecto de los problemas nacionales o locales que busquen resolverse, etc.

Sin embargo, muchos docentes dudan sobre los logros que se vienen obteniendo. Por un lado, los dispositivos aprobados en los años recientes empoderan en exceso a los estudiantes y padres de familia debilitando la autoridad de los directores y docentes, así como la administración de la disciplina y la práctica correcta de las actitudes y los valores.

Académicamente, piensan que los programas curriculares en exceso recargados y diluidos en demasiadas competencias no hacen posible tratar los temas de la ciudadanía con la profundidad requerida. Además, es débil su integración en los programas de formación inicial y continua de los docentes.

De ahí las dificultades que tienen al transmitir mensajes dirigidos a la comprensión del significado y ventajas de la democracia, de la política y del desarrollo del pensamiento crítico.

Las plataformas digitales y la distribución de los materiales de enseñanza podrían ayudar, pero los problemas de conectividad, escasez de material apropiado y de inversiones limitan la mejor implementación del currículo.

Los medios de comunicación y redes sociales tendrían que desempeñar un papel determinante en promover la ciudadanía responsable entre los adultos. Desde difundir con amplitud los beneficios de la democracia hasta practicarla y evaluar sus resultados, pasando por promover amplios debates sobre temas como la crisis de los partidos políticos y de la representación.

Sin olvidar las opciones de enfrentamiento; la elección líderes políticos probos, capaces de demostrar mejoras en la calidad de gobernanza, que luchen en contra de la corrupción, la inseguridad, la exclusión y la desigualdad; que sean sensibles al dolor y necesidades de los más pobres y vulnerables, y que devuelvan a la población las esperanzas de vivir en un país más estable y donde su bienestar puede mejorar.

Los medios de comunicación y las redes sociales podrían, asimismo, contribuir a los consensos, extender el derecho de las minorías de participar, que sus puntos de vista sean escuchados, pues es una herramienta eficaz en el propósito de procurar diálogos y allanar los caminos de solución de los problemas. El riesgo de no hacerlo es que los problemas de la democracia persistan al igual que sus consecuencias negativas.

A futuro será clave garantizar gobiernos que cumplan con sus períodos de mandato y respetar la independencia de los poderes. También el funcionamiento transparente ético y confiable de los sistemas para el pleno ejercicio de las libertades de expresión, prensa y participación cívica, como los de justicia, fiscalía, policial y electoral.

Acometer los desafíos plantea impulsar el talento y liderazgos necesarios y las inversiones que solo el Estado no podrá financiarlas. No hay otra salida, deben alentarse iniciativas mixtas con la empresa privada y la sociedad para multiplicar los esfuerzos. No hay tiempo que perder.

***Hugo Díaz Díaz es asesor principal del portal Educared Perú de la Fundación Telefónica y miembro del consejo asesor de la UNIR en el país.

Referencias:

Forbes Staff (2025). El número de peruanos que dejarían el país podría duplicarse este año, advierte ComexPerú. Forbes Perú.

https://forbes.pe/economia-y-finanzas/2025-02-11/el-numero-de-peruanos-que-dejarian-el-pais-podria-duplicarse-este-ano-advirtio-comexperu

Fundación Ebert Stiftung (2025). Juventudes: Asignatura Pendiente, 2024. Encuesta Regional.

https://juventudesasignaturapendiente.com/