Los mejores aceites de oliva de España se elaboran en Castilla-La Mancha: conoce cuáles son

Tres de los cuatro primeros premios de la novena edición del Concurso Nacional a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de la Feria Nacional del Campo de Manzanares (Ciudad Real) han correspondido a aceites de Castilla-La Mancha.

En esta edición participaban 37 muestras de 30 almazaras procedentes de seis comunidades autónomas españolas entre las que se ha concedido el primer premio en la categoría de frutado verde intenso al aceite ‘Al alma del Olivo’, un monovarietal hojiblanca ecológico de la empresa ‘Al alma del Olivo’, de Toledo.

El primer premio en la categoría de frutado verde dulce ha recaído en ‘Esmeralda de Mágina’, un monovarietal picual de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sierra Mágina, de la Cooperativa Andaluza Unión Oléicola Cambil, de Cambil (Jaén).

En la categoría frutado maduro, el aceite galardonado con el primer premio ha sido ‘Valdenvero’, un monovarietal de arbosana de Colival, la cooperativa Olivarera de Valdepeñas (Ciudad Real); mientras que como mejor aceite de producción ecológica ha sido el monovarietal de hojiblanca ecológico, de la empresa toledana ‘Al alma del Olivo’.

Quesos

En lo que respecta al 33 Concurso de Calidad de Quesos Manchegos, el jurado ha otorgado la Medalla de Oro, en la modalidad de industriales curados, al queso ‘Don Bernardo Viejo’, de Lactalis Villarrobledo, de Villarrobledo (Albacete); y en la categoría de industriales semicurados a ‘El Gigüela’, de la Asociación Ganadera Palomares, de La Puebla de Almoradiel (Toledo).

En la categoría de quesos de elaboración artesanal curado, el primer premio ha sido para ‘Marantona’, de Quesos La Casota, de La Solana (Ciudad Real), que también ha sido distinguida con la Medalla de Oro en la modalidad de quesos de elaboración artesanal semicurados.

Vinos

El jurado del 51 Concurso de Calidad de Vinos ha concedido las medallas de oro de Fercam a ‘Concejal Multivarietal 2022’ de Vinícola de Valdepeñas, de la Denominación de Origen (DO).

Valdepeñas, en la modalidad de blanco joven; mientras que en la categoría de rosado ha sido distinguido ‘Garnacha 2022’, de la cooperativa Condes de Fuensalida, de Fuensalida (Toledo), de la DO Méntrida.s Yuntero, de Manzanares, de la D.O. La Mancha; y ‘Chardonnay Paulus II’, de Bodegas Juan Pablo II, de Socuéllamos, de la D.O. La Mancha.

En vinos tintos ha habido novedades, con categorías por añadas. En las correspondientes a 2021 y 2022, los mejores tintos han sido ‘Olmo Hueco roble 2022’, de la cooperativa El Espino, de El Peral (Cuenca), de la DO Manchuela; ‘Yugo tempranillo-syrah-merlot 2022’, de Cristo de la Vega, de Socuéllamos, de la DO La Mancha; y ‘Corazón Loco syrah-tempranillo 2022’, de Bodegas Iniesta, de Fuentealbilla (Albacete), de Manchuela.

En tintos con barrica de la añada 2020, el oro de Fercam 2023 es para ‘Rezuelo tempranillo 2020’, de la cooperativa Galán de la Membrilla-bodegas Rezuelo, de Membrilla, con Indicación Geográfica Protegida Vinos de la Tierra de Castilla; y en tintos con barrica de añadas anteriores a 2020, se ha impuesto el vino ‘Paolo Andrea Finca El Carril 2016’, de Bodegas Iniesta, de Fuentealbilla (Albacete), de la DO. Manchuela.

Por último, en vinos espumosos elaborados por el método tradicional con segunda fermentación en botella, ‘Lienzo brut natura’, de bodega Virgen de las Viñas, de Tomelloso (Ciudad Real), de la DO ha sido reconocido como el mejor de su categoría.

Los premios se entregarán el sábado 1 de julio a las 20:30 horas, en el salón de actos del Pabellón de Muestras de Fercam, y los productos galardonados estarán expuestos en un estand de la Feria Nacional del Campo, donde también pueden ser degustados por los visitantes.

