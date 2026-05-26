Buscan a Rachid, un hombre de 42 años desaparecido en Mora (Toledo): "Es una persona vulnerable"

La Asociación SOS Desaparecidos ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Rachid, un hombre "vulnerable" de 42 años desaparecido en Mora (Toledo).

La alerta se ha emitido este lunes, después de varias semanas en paradero desconocido, ya que se le perdió la pista el 26 de abril.

Por el momento, la desaparición no consta en el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), un órgano del Ministerio del Interior responsable de coordinar la información sobre personas desaparecidas.

Ayuda ciudadana

Con el objetivo de buscar colaboración ciudadana, la asociación ha difundido una fotografía del varón y ha detallado sus características físicas.

En concreto, ha indicado que tiene la cabeza rapada y barba, mientras que en el momento de la desaparición vestía con un pantalón corto, camiseta roja y gorra azul.

SOS Desaparecidos ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 868286726, para que pueda contactar quien tenga alguna información sobre el hombre.