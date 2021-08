El presentador Ramón García afronta su primer verano separado de su todavía mujer, Patricia Cerezo, después de la ruptura sentimental que ambos confirmaron el pasado mes de julio tras 25 años de relación y dos hijas en común, Natalia (de 18 años) y verónica (de 14).

Según se informa en la sección 'Jaleos del corazón' de El Español, el presentador estrella de la televisión pública de Castilla-La Mancha, CMMedia, arrancará oficialmente sus vacaciones veraniegas este lunes 23 de agosto y se ausentará del exitoso programa que comanda junto a Gloria Santoro, 'En Compañía', durante algo más de una semana, para regresar ante la nueva temporada televisiva que arranca en septiembre.

El periodista vasco, según una fuente cercana, en las semanas posteriores a su separación "ha querido trabajar y ha sido en el trabajo donde ha tenido la mente ocupada. Aquí ha demostrado el tipazo y el buen profesional que es". "Este verano no te creas que le apetece mucho descansar", asegura.

No coincidirán

Sin embargo, Ramón García viajará al sur de España, concretamente a la provincia de Cádiz, pero no se encontrará con su exmujer, ya que esta "está de escapada fuera con amigas". Patricia Cerezo, en compañía de sus hijas, ya viajó con anterioridad a las playas de Chiclana, donde cuenta con una casa en propiedad, que ha sido sede de buenos momentos en familia tiempo atrás. No se han orquestado los planes con el afán de no verse, pero simplemente ha surgido así. Ellos siguen teniendo una excelente relación, prueba de ello es que viven prácticamente colindantes en su flamante vida de solteros y Ramón es quien figura en la propiedad de ambos inmuebles.

En lo que concierne al divorcio, se informa que lo está tramitando uno de los mejores amigos de Ramón, un letrado de confianza de toda la vida. Desliza quien bien lo sabe que la rúbrica final aún no ha tenido lugar. "Los trámites, al haber menores, son más lentos por el juzgado", apostillan. Será en septiembre cuando Ramón y Patricia estén legalmente separados: "Han decidido que pase el verano, no hay ninguna prisa porque están de acuerdo en todo. Sobre todo, en lo más importante, en sus hijas y la manutención de la menor. No habrá ningún problema. En todo caso, que Ramón quiera dar más de lo que Patricia desea recibir. Él está siendo extremadamente generoso con todo".

