María Pedraza sorprende a todos con un atrevido vestido 'made in Guadalajara’

María Pedraza es una de las 'celebrities' españolas que más consigue sorprender con sus cambios de look. Si hace tan solo unas semanas decidía apostar por una melena de color castaño natural, ahora se ha pasado al rubio platino rompedor, lo que ha llamado la atención de muchos. Pero eso no es todo. La actriz ha sacado a relucir todo su estilo en el preestreno de su última película con un atrevido vestido 'made in Guadalajara'.

La intérprete madrileña ha presentado este martes, junto al resto de compañeros de reparto, su último trabajo, Awareness, una cinta de ciencia ficción que aterriza en Amazon Prime Video este miércoles.

Para la ocasión, la protagonista de 'Élite' o 'Toy Boy' ha vuelto a demostrar su personalidad camaleónica con un 'beauty look' efecto mojado, flequillo desfilado y un corte por los hombros lleno de volumen.

GTRES

Diseño de JC Pajares

Pero, además de su impactante cambio de imagen, ha conseguido que todas las miradas se centren en ella gracias al estilismo que ha escogido para pasear por la alfombra azul. Un un vestido negro del diseñador JC Pajares con transparencias, manga larga y aberturas con el que no ha dejado indiferente a nadie.

Según ha explicado el modisto de Guadalajara, el outfit está compuesto por un body y un vestido con cut-outs. Este último, elaborado en tul elástico, con una falda unida al resto de la pieza mediante mutilazos y mangas rematadas por volantes.

El diseño pertenece a la colección ANNUAL 24, recientemente presentada en la semana de la moda de Madrid. Una colección que ha tenido presencia también en las semanas de la moda de Nueva York, Milán y París.

