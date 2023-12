Las preciosas palabras y las tres fotos con las que Dani Fernández ha presentado a su hija

El cantante Dani Fernández, natural de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), ha sido padre a los 31 años de edad. Nacida de su relación con la también artista Yarea, la pequeña Belice es el nombre de su primera hija, a la que ha presentado en Instagram junto a tres fotografías y unas preciosas palabras.

En dos de las instantáneas puede verse a Dani con Belice sobre pecho, buscando el contacto piel con piel, y el padre primerizo no puede esconder una mirada llena de amor hacia la bebé, a la que ha definido como "una niña increíble y que ya estos primeros días me ha robado el corazón".

"Quería deciros que estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida al lado de mi pequeña Belice", ha asegurado el cantante y compositor a sus seguidores, a los que ha reconocido: "He tardado un poco en subir este post, porque sabéis que no me gusta hablar mucho sobre mi vida fuera del escenario".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝘿𝘼𝙉𝙄 𝙁𝙀𝙍𝙉𝘼́𝙉𝘿𝙀𝙕 𝘿. (@danifdezmusic)

Aunque el nacimiento de Belice ha supuesto una preciosa excepción en este sentido, el excomponente de la boy band Auryn ha advertido: "Siento muchísimo que vaya a estar totalmente fuera de redes sociales en los próximos días, así que gracias por vuestros mensajes de cariño y por vuestro apoyo. Y perdonad si no contesto porque ahora solo puedo estar mirando embobado a los ojos a mi hija".

Sobre la madre de la pequeña, Yarea, con la que se casó en mayo de 2022, Dani Fernández ha informado de que "está estupenda" y que "se ha pasado el juego creando lo más especial de nuestras vidas".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yarea (@yareaguillen)

Dani Fernández y Yarea Guillén dedicaron hace unos meses la canción "Solo tienes que avisar" a su futura hija, que ya tienen con ellos. El de Alcázar de San Juan, en su post ha recordado unos bonitos versos de ese tema tan especial para ellos:

Pídeme que voy a estar,

cediendo a todo lo que te haga disfrutar.

Y cuando algo se desarme,

solo tienes que avisar.

