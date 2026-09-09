Esther Esteban y César García asisten a la tradicional comida de campaña de la vendimia de Virgen de las Viñas
El presidente de la cooperativa, Rafael Torres, ha agradecido la presencia de la presidenta ejecutiva y el director general de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.
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La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, y el director general, César García, han asistido este miércoles a la comida de campaña que ha organizado la Bodega y Almazara Virgen de las Viñas de Tomelloso (Ciudad Real), la cooperativa más grande del mundo.
El presidente, Rafael Torres, ha agradecido su presencia en un acto que ha tenido lugar en el Museo Lagar de Virgen de las Viñas.
A la comida han asistido un nutrido grupo de representantes de medios de comunicación, artistas y personalidades del mundo de la cultura.
Virgen de las Viñas se encuentra inmersa en la campaña de la vendimia 2026, que ha arrancado de forma favorable y con uva de muy buena calidad.