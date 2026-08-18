"Habré aplastado a 10": investigan al vecino de Valdepeñas que presume de "mandar sin retorno" a decenas de gatos

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) investiga a un vecino de Valdepeñas (Ciudad Real) que en un vídeo compartido por el Partido Animalista (PACMA) asegura haber atropellado a decenas de gatos y "haber mandado por Turruchel" a otros 40 felinos en las inmediaciones de su finca.

Tras formalizarse una denuncia, la investigación permanece abierta aunque al hombre no se le ha imputado ningún delito por el momento, según informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno a Europa Press.

Asimismo, tampoco ha trascendido si los investigadores disponen de pruebas que acrediten las muertes de animales. El caso, que salió a la luz hace unos días, ha generado un gran revuelo por las declaraciones del hombre.

Lejos de retractarse, arremete con dureza e insultos contra las voluntarias encargadas del cuidado de las colonias felinas en el paraje de Las Aguas. "Aquí en Valdepeñas hay una loca del coño que se dedica a alimentar gatos y ha cogido a dos o tres trastornadas para que la acompañen".

A lo largo de la grabación, sostiene que quienes quieran tener animales deben mantenerlos dentro de sus casas y justifica haber atropellado a cerca de diez ejemplares en la carretera CR-6441 para evitar un accidente propio.

"Habré aplastado unos 10"

"Habré aplastado con las ruedas del coche aproximadamente unos 10, de hecho se veían los cadáveres por ahí. Contando que tengo pericia al volante, de haber frenado, a lo mejor hubiese volcado y no me apetece volcar por un gato", afirma con total transparencia.

De seguido, el investigado confiesa la desaparición de otros 40 gatos que supuestamente habrían accedido a su finca. "Yo en el tiempo que llevo aquí habré mandado por Turruchel, sin retorno por supuesto, a unos 40 gatos que allanaban mi morada".

El Ayuntamiento acude a la vía legal

El vídeo ha provocado tal debate que el Ayuntamiento de Valdepeñas ha anunciado la adopción de medidas legales contra el autor, poniendo los hechos en conocimiento de la autoridad competente para que investigue cualquier conducta constitutiva de maltrato animal.

Sin embargo, el consistorio también ha señalado que emprenderá acciones frente a quienes hayan vertido afirmaciones falsas o calumniosas que perjudiquen la imagen del municipio o de sus responsables.

Paralelamente, el presidente nacional de PACMA, Javier Luna, ha solicitado este martes una reunión urgente con el Ayuntamiento de Valdepeñas para comprobar el estado real de las colonias felinas amparadas por la Ley 7/2023 de Bienestar Animal.

Luna ha mostrado su máxima preocupación por la seguridad y el hostigamiento que padece la voluntaria directamente señalada e insultada en la grabación. La investigación del Seprona determinará ahora si lo relatado en el vídeo corresponde con pruebas físicas y hechos delictivos demostrables.