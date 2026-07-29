El emotivo regreso de los evacuados por el fuego en la provincia de Toledo: "Quedamos todos en el bar y nos abrazamos"

Tras días de angustia mirando al cielo y con la amenaza del fuego avanzando desde Ávila y Madrid, los más de 5.000 vecinos de los 11 municipios toledanos de la comarca de la Sierra de San Vicente y el Valle del Tiétar que huyeron con lo puesto a los centros de acogida (Escalona, Talavera de la Reina, entre otros) ya regresan a sus casas para comprobar si sus recuerdos siguen intactos.

Aunque Castilla-La Mancha atraviesa un momento de "relativa calma" en lo relativo a los recientes incendios, la superficie quemada en la región alcanza ya las 40.000 hectáreas en lo que va de 2026, una cifra que duplica la media de la última década.

Entre los últimos en volver están los habitantes de La Iglesuela del Tiétar (Toledo), quienes emprendieron su retorno alrededor de las dos de la tarde de este mismo martes 28 de julio. Su alcalde, Víctor Eduardo Elvira, atiende a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha después de cinco días colaborando in situ con los medios desplegados para sofocar las llamas.

"Ayer quedamos todos en el bar Los Arcos y nos abrazamos. Fue muy emotivo", así resume el reencuentro con sus paisanos el regidor a lo que añade: "Hoy ya estamos en plena normalidad, ya han abierto las tiendas, los bares, la farmacia, la piscina y el centro de salud".

La cara amarga se vive en las urbanizaciones periféricas de El Lomo y Los Majanos. Allí, aunque la mayoría de los chalets han salvado sus muros, el fuego devoró por completo algunos jardines y la vivienda de una pareja. "Una de las primeras casas está totalmente calcinada. Es de unos chicos que no están empadronados y la utilizan como segunda residencia", explica Víctor Eduardo.

Incendio de Burgohondo. Fotografía: Rmestudios

Por el momento, los vecinos de estas urbanizaciones siguen sin poder acceder a la zona, ya que la Guardia Civil continúa peritando los daños. De este episodio, el alcalde de Iglesuela del Tiétar extrae la siguiente reivindicación: "Si nos hicieran caso a aquellos que conocemos el terreno, sabrían apagar un incendio".

Almorox y la suerte

En Almorox se vivió uno de los frentes más agresivos de la emergencia. El fuego amenazó directamente a decenas de viviendas y llegó a saltar la frontera provincial adentrándose con fuerza en la Comunidad de Madrid. El alcalde, José Martínez Vera, hace un balance positivo dentro de lo negativo: "Hemos tenido un poco más de suerte que nuestros vecinos madrileños".

Al respecto, asegura que pese a que las llamas han calcinado entre 260 y 300 hectáreas del término municipal, los barrios residenciales han podido salvarse. "Ha habido unos 10 o 12 chalés donde se ha quemado alguna persiana o las plantas del jardín, pero no tengo conocimiento de que el fuego haya entrado al interior de ninguna casa", señala.

Nube de humo en Almorox (Toledo) por el incendio forestal. Juanma Jiménez / EP

El Real de San Vicente: el alivio de ver tu hogar en pie

El Real de San Vicente se convirtió en uno de los mayores exponentes de la evacuación decretada el sábado en cuanto a número de desalojados. "La salida fue un poquito de caos, pero no solo en el pueblo sino todo el camino hacia Talavera porque salimos todos a la vez en coches particulares", recuerda a este diario Javier Sánchez Ramos, concejal de Obras y Deportes municipal.

El operativo de regreso, en su caso iniciado a las 21:00 horas del pasado lunes, se gestionó con precisión desde el propio Recinto Ferial talaverano, coordinando plazas libres en vehículos privados para que todo realeño o realeña pudiera dormir esa noche en su hogar.

"La vuelta ha sido muy fácil y tranquila. La gente se emocionó cuando llegaron y vieron que no había pasado nada", subraya. A diferencia de otras áreas de la provincia, en El Real de San Vicente no se han contabilizado daños materiales en viviendas ni infraestructuras. "Simplemente sigue el humo en la atmósfera", apunta el concejal.

Poco a poco, los habitantes de la Sierra de San Vicente y el Valle del Tiétar recuperan la normalidad mientras miran de reojo al monte con el deseo de que los bomberos ganen la batalla.