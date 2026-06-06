León XIV destaca el papel de Toledo y su Escuela de Traductores como punto de encuentro entre cristianos, musulmanes y judíos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, saludando a León XIV durante la recepción en el Palacio Real.

El Papa León XIV ha destacado durante su primer discurso en la visita que ha iniciado este sábado a España, el papel de la ciudad de Toledo y su Escuela de Traductores como punto de encuentro entre cristianos, musulmanes y judíos durante siglos.

Prevost, que en su alocución ha abogado por huir de "la cultura del enfrentamiento" y "las narrativas polarizantes" que intentan imponerse en nuestros días, ha defendido un diálogo entre religiones en pos de "aprender y avanzar junto al otro, a crecer juntos, codo con codo".

En este punto, ha puesto el foco en cómo "la presencia del Islam en la Península Ibérica constituyó una realidad política, cultural y religiosa de larga duración". Un periodo de varios siglos en los que "no solo hubo confrontación", sino que como ha destacado "se intentó crear un espacio de contacto, conversación y diálogo sobre el sentido de la verdad entre cristianos, musulmanes y judíos".

Una misión en la que el sumo pontífice ha destacado el papel de la Escuela de Traductores puesta en marcha por Alfonso X el Sabio en la actual capital de Castilla-La Mancha. Este vórtice de la cultura y el conocimiento amparó que "expertos pertenecientes a las tres religiones" colaboraran en la "traducción del rico patrimonio árabe, griego y hebreo contribuyendo a la difusión de textos como, entre otros, los del filósofo Averroes y Maimónides", ha recordado.

León XIV ha ensalzado el papel de ciudades como Toledo o Córdoba como "lugares de mediación entre lenguas, tradiciones y saberes".

"Esta es la verdad que cuentan las ciudades europeas, su estratificación histórica, el tejido de solidaridad que a lo largo de los siglos ha conformado sus diferencias, transformando los inevitables conflictos en puntos de partida", ha añadido.

Una alusión directa al papel histórico de Toledo, una de las ciudades consideradas cuna de Europa, en un discurso con mucha profundidad que ha estado marcado por los deseos de convivencia y conciliación.

"Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles", ha pedido a los líderes políticos y agentes sociales congregados en el Palacio Real.

Frente a ello ha abogado por "la dignidad de la persona, el destino universal de los bienes, la opción por los pobres, el cuidado de la casa común y la paz" como grandes ejes de actuación.

Representación de Castilla-La Mancha

El discurso de León XIV se ha producido en una recepción oficial presidida por los Reyes de España a la que han acudido las principales autoridades del Estado, representantes territoriales y agentes sociales.

Castilla-La Mancha ha estado representada por su máxima autoridad, el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page.

También han participado las dos ministras castellanomanchegas del Ejecutivo central, Milagros Tolón -titular de Educación, Formación Profesional y Deporte- e Isabel Rodríguez -responsable de Vivienda y Agenda Urbana-.