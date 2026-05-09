Ya no es excepcional vivir un siglo: los centenarios rozan el millar y se cuadruplican en 20 años en Castilla-La Mancha

Casi un millar de personas centenarias residen en Castilla-La Mancha. Al calor de la longevidad de la población, la franja de edad postrera ha engordado su tamaño en las últimas décadas. En los primeros años del siglo XXI, apenas 200 vecinos sobrepasaban la barrera del siglo de vida.

La última revisión de la estadística continua de población, correspondiente al 1 de abril de 2026, eleva hasta el volumen de habitantes con 100 o más años hasta las 944 personas en la región. Aunque se trata de un dato de carácter provisional, la tendencia confirma un fuerte repunte en los últimos años.

Desde 2018, hace apenas seis años, la población centenaria de la comunidad autónoma se ha duplicado. Entonces, apenas 470 habitantes habían disfrutado de al menos una centuria de existencia.

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Si se establece la comparación respecto a 2006, la intensidad del alza se dispara. Hace apenas dos décadas, Castilla-La Mancha contaba con 246 centenarios. Así, el peso poblacional de este grupo prácticamente se ha cuadruplicado en los últimos veinte años.

La eclosión demográfica que caracteriza a esta cohorte perfila dos realidades concomitantes: por una parte, relativiza el efecto más letal de la pandemia; por otra, apunta a un incremento aún mayor en el número de centenarios en los años venideros.

Este grupo se caracteriza por la presencia mayoritaria de mujeres. Entre los 944 castellanomanchegos de mayor edad hay 214 hombres y 730 mujeres. Los hábitos más saludables que ellas tienden a practicar y otros factores biológicos que favorecen su resistencia explican esta brecha por razón de sexo.

La distribución provincial sitúa a Toledo, la provincia más nutrida de la región, a la cabeza en el número de centenarios, con 331 personas. Ciudad Real tiene 202 vecinos con tan avanzada edad; Guadalajara, 165 empadronados; Albacete, otros 137; y Cuenca aporta 109.

En el conjunto de la región, unas 440.000 personas tienen más de 65 años. Este número se considera, de forma habitual, la edad de retiro profesional habitual. Tal franja representa el 20,5 % de la población.

En 2021, la tercera edad agrupaba a casi 390.000 vecinos de Castilla-La Mancha, alrededor de 50.000 menos que ahora. Además, su peso poblacional representaba el 18,9 %, casi dos puntos porcentuales menos.

La progresiva jubilación de los hijos del baby boom tenderá a ensanchar la pirámide de población en estas cohortes más centrales.

Un escenario desconocido

El envejecimiento de la población regional ahonda en una nueva realidad en el ámbito socioeconómico. La presencia emergente de personas mayores —y una natalidad hundida— augura cambios en las prioridades de las políticas públicas.

Los efectos de la longevidad son visibles en el gasto en pensiones, una partida cada mes más onerosa para la Seguridad Social. Para aquellos individuos que viven más tiempo, el cobro de la prestación por jubilación se podría extender hasta un número de años similar —o incluso superior— al del periodo cotizado.

Asimismo, la longevidad se asocia con un mayor gasto en salud, dada la mayor frecuencia con que este colectivo visita la consulta del médico, consume medicamentos o necesita de diferentes terapias y otros servicios de índole psicosocial y motriz.

El crecimiento de la cifra total de personas retiradas, y la falta de reemplazo vía nacimientos, impulsan la necesidad de importar mano de obra para el sostenimiento de las políticas públicas —incluidos los cuidados— y el estado del bienestar.