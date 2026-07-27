Localizan en buen estado a Alejandro, el joven de 19 años desaparecido en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)

Imagen difundida por los Ayuntamientos de Villarrubia de los Ojos y Malagón. Ayuntamiento de Malagón.

La Guardia Civil de Ciudad Real ha confirmado este lunes poco antes de las cuatro y media de la tarde la localización en buen estado de Alejandro Fernández del Prado, el joven de 19 años cuya desaparición había movilizado desde primera hora de la jornada a vecinos, voluntarios y servicios de emergencia en Villarrubia de los Ojos.

El chico, que presenta Trastorno del Espectro Autista (TEA), había salido de su domicilio este domingo sobre las 12:00 horas a bordo de una scooter Kymco gris, con matrícula 9770 BHG, y desde entonces no se tenían noticias de su paradero.

La desaparición provocó la activación de un amplio dispositivo de búsqueda coordinado por la Guardia Civil, al que se sumaron efectivos de Protección Civil de Villarrubia de los Ojos y Ciudad Real, voluntarios, unidades todoterreno, el equipo GERAS de rescate subacuático y una unidad de drones.

Además, los ayuntamientos de Villarrubia de los Ojos y Malagón hicieron un llamamiento a la colaboración ciudadana, mientras numerosos vecinos acudieron al cuartel de la Guardia Civil para participar en las batidas organizadas durante la mañana.

Finalmente, la Guardia Civil ha informado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha de que Alejandro ha sido localizado en buen estado, poniendo fin a unas horas de gran preocupación para su familia y para los vecinos de la localidad ciudadrealeña.