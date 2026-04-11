El segundo premio del sorteo de la AECC de este sábado deja un pellizco en la localidad toledana de Cebolla

Establecimiento de Cebolla en el que se ha consignado el premio.

El sorteo extraordinario de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de la Lotería Nacional celebrado este sábado ha repartido parte de su segundo premio en la localidad toledana de Cebolla.

Concretamente, en el despacho situado en la calle Calvo Sotelo número 1 del municipio toledano, ha sido consignada una parte del 46.504, dotado con un premio de 300.000 euros al número y 30.000 al décimo, según ha informado Lotería y Apuestas del Estado.

Pero Cebolla no ha sido el único lugar en el que se ha repartido este segundo premio. El 46.504 también se ha vendido en Trespaderne (Burgos) y Pontevedra.

Respecto al primer premio, dotado de un premio de 1,5 millones al número y 150.000 al décimo, ha correspondido al 46.439.

En este caso, los billetes premiados han sido consignados en Los Corrales de Buelna (Cantabria) y San Javier (Murcia).