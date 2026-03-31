Pablo López, Luz Casal, José Mercé o el cómico Juan Dávila, entre las actuaciones del Escénico de Illescas 2026

Illescas acogerá durante el próximo mes de junio una nueva edición de El Escénico de Illescas, un ciclo de música en directo y actuaciones que reunirá a artistas de reconocido prestigio como Pablo López, Luz Casal, José Mercé o el cómico Juan Dávila.

El ciclo arrancará el viernes 29 de mayo precisamente con la actuación de Juan Dávila. El primer fin de semana de junio tendrán lugar los conciertos de José Mercé (viernes 5) y Luz Casal (sábado 6).

La siguiente semana será turno para el Escénico Urban Festival, un evento que concentrará el viernes 12 de junio a Alvama Ice y otros invitados. Un día después, el 13, será el día de Marta Santos.

El penúltimo fin de semana llegará el turno a Pignoise con una actuación en la que contará con Sofía Cristo y Varoc en el preshow. Este concierto tendrá lugar el 19 de junio, mientras que el 20 está programado un Festival Indie con Miss Caffeina y Mauri, entre otros.

El cierre del Escénico de Illescas 2026 culminará con tres actuaciones: una zarzuela el viernes 26, las actuaciones de Rocka y Rock con Ñ el sábado 27 y el cierre de Pablo López el domingo 28.

La organización de este ciclo corre a cargo de SYS Producciones, empresa especializada en la producción de espectáculos y eventos culturales, que impulsa iniciativas dirigidas a acercar propuestas artísticas de primer nivel al público y contribuir a dinamizar la agenda cultural del territorio.